Крупнейший в России детский турнир по смешанным единоборствам прошел в Омске при поддержке «Газпром нефти»

На турнир «Кубок Шлеменко-2023» съехались более 600 участников из 24 регионов России. Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

В Омске завершился Всероссийский турнир по ММА «Кубок Шлеменко-2023». Участниками крупнейших в России состязаний по смешанным единоборствам стали более 600 юных спортсменов. На турнир съехались ребята из 24 регионов России. Соревнования, организованные школой смешанных единоборств «Шторм», ежегодно проходят при поддержке правительства Омской области и компании «Газпром нефть».

«В этом году турнир впервые получил статус Всероссийского. Это показатель высокого уровня, к которому мы шли с 2016 года, когда провели соревнование впервые. За несколько лет мы воспитали десятки спортсменов, выступающих на российских и международных турнирах», - рассказал основатель школы единоборств «Шторм» Александр Шлеменко.

Участники турнира боролись за победу в двух возрастных категориях: 12-13 и 14-15 лет. Представители Омской области завоевали сразу десять золотых медалей. Их индивидуальные достижения учитывались при подведении результатов командного первенства. В итоге обладателем главного приза турнира – переходящего «Кубка Шлеменко-2023» стала Омская область. На втором месте оказались юные бойцы из Новосибирской области, третье место присудили ребятам из Башкортостана. В соревнованиях также участвовали дети 8-11 лет: организаторы провели для них соревновательные спарринги.

Юные спортсмены соревновались в двух возрастных категориях: 12-13 и 14-15 лет. Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

Турнир «Кубок Шлеменко» носит имя известного бойца смешанных единоборств, чемпиона мира по версии Bellator и победителя Гран-при Bellator Александра Шлеменко. На его счету – 61 победа из 78 поединков, которые он провел за свою карьеру. В 2015 году компания «Газпром нефть» поддержала инициативу Шлеменко создать в Омске для детей школу смешанных единоборств. За годы сотрудничества секция «Шторм» превратилась в крупнейший спортивный бренд. Сегодня филиалы школы работают в восьми регионах страны, в них занимаются более четырех тысяч детей.

«Партнёрство программы «Родные города» и Александра Шлеменко преодолело большой путь: от смелой инициативы до эффективных результатов. И масштаб, с которым в этом году проходит турнир, яркий тому пример. Но это лишь часть итогов, которые за восемь лет нам вместе удалось достичь. За это время локальный омский проект трансформировался в гармоничную систему, включающую в себя школы единоборств, специализированные воркаут площадки и спортивные фестивали, любительские и профессиональные турниры. Всё это культивирует здоровый образ жизни и создаёт благоприятную среду для развития карьеры талантливых спортсменов», - подчеркнула директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Всероссийский турнир «Кубок Шлеменко» стал частью масштабной программы развития детско-юношеского спорта и продвижения здорового образа жизни среди молодежи. С 2018 года школа «Шторм» совместно с правительством региона и компанией «Газпром нефть» реализуют проект создания городской уличной спортивной инфраструктуры. А с 2018 года в Омске каждое лето проводится фестиваль здорового образа жизни «ШТОРМFEST».

«Благодаря таким статусным турнирам спорт и здоровый образ жизни в регионе становятся всё популярнее. А Омскую область можно по праву назвать сибирской столицей единоборств. Рады принимать в своём городе молодых спортсменов из других регионов и создавать условия для роста и развития профессиональных бойцов. Очень надеюсь, что пример спортивного Омска станет заразительным и для всей России», - отметил первый заместитель министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник.