Главный спортивно-музыкальный праздник лета «Ласточка-Fest» пройдет 25 июня в Москве

Приходите 25 июня в «Лужники», чтобы услышать выступления Jony, L’One и 25/17, пообщаться с известными спортсменами, поиграть и отлично провести время всей семьей
Три десятка спортивных площадок на 17 гектарах олимпийского комплекса, мастер-классы, развлечения для детей.
Все желающие смогут попробовать традиционные русские спортивные забавы, посоревноваться в хоккее, гребле, стрельбе из лука, фрисби-гольфе и других дисциплинах, получить подарки и пообщаться со звездами мирового спорта.
На сцене Фестивальной площади пройдет большой концерт. Выступят Jony, L’One, 25/17, Rock Privet, Егор Сесарев, Владимир Солдатов, Влад Соколовский и другие звезды.
А откроет концертную программу детский рок-фестиваль. Эти музыканты никого не оставят равнодушными, ведь они сочетают юношеский задор с не по годами высоким профессионализмом. Драйв, свежая лирика и оригинальное смешение жанров сделают концерт незабываемым.
Весь день гостей фестиваля буду развлекать уличный театр, барабанщики, кукольная вечеринка, роботы-трансформеры и артистичные ростовые куклы. В «Лужниках» вас также будут ждать мастер-классы по граффити, кастомайзингу, созданию слаймов и мороженного, татуровкам и многое другое.
Особенностью фестиваля этого года станет медиа-кластер. Весь день в прямом эфире будет работать студия, которая примет топовых спортсменов, блогеров и менеджеров. В зале «Лекторий» пройдет деловая программа для профессионалов и энтузиастов спортивной индустрии. Также состоятся образовательные лекции о спортивном менеджменте от представителей вузов.
• 50 развлекательных зон для всех возрастов;
• 30 спортивных площадок;
• 10 интерактивных игровых программ;
• 10 мастер-классов;
• вкусная еда;
• музыкальный концерт;
• арт-объекты и инсталляции для крутых кадров;
• заряд энергии на весь год.
Открытие – 12:00.
Активности и деловая программа – 13:00–22:00.
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке. Приобрести билеты можно тут.