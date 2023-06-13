Главный спортивно-музыкальный праздник лета «Ласточка-Fest» пройдет 25 июня в Москве

Приходите 25 июня в «Лужники», чтобы услышать выступления Jony, L’One и 25/17, пообщаться с известными спортсменами, поиграть и отлично провести время всей семьей

«Ласточка-Fest» – это спорт

Три десятка спортивных площадок на 17 гектарах олимпийского комплекса, мастер-классы, развлечения для детей.

Все желающие смогут попробовать традиционные русские спортивные забавы, посоревноваться в хоккее, гребле, стрельбе из лука, фрисби-гольфе и других дисциплинах, получить подарки и пообщаться со звездами мирового спорта.

«Ласточка-Fest» – это музыка

На сцене Фестивальной площади пройдет большой концерт. Выступят Jony, L’One, 25/17, Rock Privet, Егор Сесарев, Владимир Солдатов, Влад Соколовский и другие звезды.

А откроет концертную программу детский рок-фестиваль. Эти музыканты никого не оставят равнодушными, ведь они сочетают юношеский задор с не по годами высоким профессионализмом. Драйв, свежая лирика и оригинальное смешение жанров сделают концерт незабываемым.

«Ласточка-Fest» – это шоу

Весь день гостей фестиваля буду развлекать уличный театр, барабанщики, кукольная вечеринка, роботы-трансформеры и артистичные ростовые куклы. В «Лужниках» вас также будут ждать мастер-классы по граффити, кастомайзингу, созданию слаймов и мороженного, татуровкам и многое другое.

«Ласточка-Fest» – это общение

Особенностью фестиваля этого года станет медиа-кластер. Весь день в прямом эфире будет работать студия, которая примет топовых спортсменов, блогеров и менеджеров. В зале «Лекторий» пройдет деловая программа для профессионалов и энтузиастов спортивной индустрии. Также состоятся образовательные лекции о спортивном менеджменте от представителей вузов.

«Ласточка-Fest» это:

• 50 развлекательных зон для всех возрастов;

• 30 спортивных площадок;

• 10 интерактивных игровых программ;

• 10 мастер-классов;

• вкусная еда;

• музыкальный концерт;

• арт-объекты и инсталляции для крутых кадров;

• заряд энергии на весь год.

Карта фестиваля

Расписание фестиваля

Открытие – 12:00.

Активности и деловая программа – 13:00–22:00.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке. Приобрести билеты можно тут.