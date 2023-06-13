Украинские танкисты бросают работающие «Леопарды» и «Брэдли»

Минобороны России опубликовало кадры захваченной на Запорожском направлении военной техники НАТО с фашистскими крестами.

«БМП «Брэдли», а вот нахваленный фрицевский танк «Леопард». Не так уж страшна эта нахваливаемая Западом техника. Слава России, победа будет за нами», - хрипит осипшим от команд голосом офицер группировки «Восток» за кадром.

Примечательно, что американские танк и бронемашина оказались с работающими двигателями. Это слышно на видео. Украинские экипажи даже не заглушили заморские боевые машины после того, как им осколками порвало гусеницы. Просто бросили технику и бежали.

Бегут порой от своих же командиров. Появились кадры, как нашим бойцам сдаются два экипажа ВСУ на боевых машинах пехоты БМП -1 в районе Авдеевки. Они заявили по рации своему командованию о нескольких раненых в бою, но их госпитализировать отказались. Тогда украинские командиры экипажей связались с нашими воинами и попросили дать им безопасный коридор, чтобы была возможность сдаться прямо на технике. Оружие сложили сразу 10 человек на двух БМП-1 с полным боекомплектом.

Американские танки «Леопард» и БМП «Брэдли» - наши трофеи. После того, как их изучат специалисты, мы их увидим в музейной экспозиции Парка Патриот.

В Минобороны России отметили, что военнослужащие группировки «Восток» ежедневно проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

В одном из тяжелых боев отличился заместитель командира отряда «Шторм» по военно-политической работе прапорщик Сергей Акопян. Он командовал личным составом, который отражал наступление превосходящих сил противника на одном из участков Южно-Донецкого направления.

Представитель Минобороны России рассказал о подвиге офицера: «Получив ранение, офицер продолжил управление подразделением. В результате мужественных и грамотных действий прапорщика Акопяна было уничтожено две боевые бронированные машины и более 20 националистов. Понеся потери, противник отступил. Позиции российских войск были удержаны».