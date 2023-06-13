Солдат ВСУ стрелял из американского гранатомета по мирным людям

В Следственном комитете России рассказали об очередном военном преступнике, который получил судимость за преступление. Фото: sledcom.ru

В Следственном комитете России рассказали об очередном военном преступнике, который получил судимость за преступление.

«Доказательства оказались достаточными для вынесения приговора 19-летнему Руслану Галько, проходящему военную службу по контракту в войсковой части 3018 Национальной гвардии Украины. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и покушении на убийство», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Верховный Суд Луганской Народной Республики установлено, что с февраля 2021 года Галько проходил военную службу в должности гранатометчика. В ночь с 22 на 23 апреля 2022 года в составе подразделения он прибыл в район лесополосы, примыкающей к городу Рубежное. Из оружия при нем находился автомат Калашникова и 120 патронов к нему, а также реактивный гранатомет американского производства PSRL-1 и 3 боеприпаса к нему, из которых 2 были с камулятивной боевой частью и 1 – с осколочной.

Галько рассказал на допросе, что 26 апреля прошлого года получил приказ вместе с сослуживцами осмотреть близлежащие многоэтажные жилые дома в городе Рубежное с целью выявления представителей противобоствующей стороны. Украинские военнослужащие выяснили, что в домах проживают мирные граждане.

«Осматривая пустующее здание средней общеобразовательной школы Галько из окна второго этажа увидел на улице мужчину в гражданской одежде. Не имея никаких оснований считать его представителем противоборствующей стороны, Галько зарядил гранатомет гранатой с осколочной боевой частью и выстрелил. В результате детонации боеприпаса мужчина получил осколочные ранения, ему была своевременно оказана помощь», - рассказал Петренко.

Во время следственного эксперимента стало известно, что тем утром 53-летний мужчина просто решил просто вынести мусор.

На следствии и в суде обвиняемый признал свою вину в содеянном и получил 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.