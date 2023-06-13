ВКонтакте и «Смешарики» запускают приложение к 20-летию культового мультсериала: пользователи получат доступ к эксклюзивному контенту, играм и конкурсам

Социальная сеть подготовила сюрприз для фанатов культового анимационного сериала «Смешарики» от ГК «Рики» по случаю 20-летия проекта. Приложение «СмешАпп» объединит разнообразный контент по вселенной Смешариков: все выпуски сериала, короткие ролики, аудиосказки, музыку и подкасты. Пользователей ждут познавательные игры, тесты, конкурсы и розыгрыши, а в ближайшее время появится магазин мерча и сувениров. Аудитория ВКонтакте первой узнает обо всех активностях, которые«Смешарики» приготовили поклонникам: в специальном разделе приложения будут появляться актуальные анонсы и новости.

За каждый раздел приложения отвечает один из героев мультсериала. Освоиться в познавательных мини-играх поможет энергичный Крош, мудрая Совунья расскажет о подкастах, музыкальных подборках и ремиксах, хозяйственный Копатыч покажет все любимые и новые выпуски сериала, рассудительный Ёжик проведёт экскурсию по магазину подарков, а эрудированный Лосяш расскажет интересные факты дня и все последние новости из жизни героев Ромашковой долины. Смешарики также появятся и в особом юбилейном наборе стикеров ВКонтакте.

В «СмешАппе» поклонники сериала смогут получить эмодзи-статусы, которые отражают характеры, настроение и коронные фразы героев мультфильма. А также собрать уникальную обложку для своего профиля ВКонтакте. Фанатов «Смешариков» ждут и другие сюрпризы: тематические челленджи в VK Клипах и дроп секретной NFT-коллекции с героями сериала.

Александр Володин, директор по маркетингу и развитию новых инициатив ВКонтакте:

«За 20 лет с выхода первой серии „Смешарики“ успели стать одним из самых успешных и легендарных российских мультсериалов, вокруг которого появилась целая вселенная с играми, подкастами и самым разнообразным контентом. Поразительно осознавать, что за это время уже подросло новое поколение пользователей ВКонтакте. Мы надеемся, что „СмешАпп“ поможет объединить многолетних поклонников мультфильма, которые выросли на приключениях героев, и найти новых фанатов среди нашей молодой аудитории. Вместе с создателями „Смешариков“ мы приготовили много сюрпризов, в том числе в стремительно развивающемся у нас направлении NFT, — первыми о них узнают пользователи приложения».

Кристина Сивкаева, директор по маркетингу ГК «Рики»:

«”Смешарики” — это один из самых успешных оригинальных анимационных проектов в России. Вокруг него собрано многомиллионное сообщество поклонников. Мы развиваем бренд сразу в нескольких направлениях и целевых аудиториях: проводим вечеринки для тех, кто вырос на “Смешариках”, создаем коллаборации с современными художниками, блогерами и артистами, работаем над фэшн-коллекцией и выпускаем новые музыкальных альбомы. Мы постоянно даем нашим поклонникам пространство для творчества и самореализации. Конечно, ВКонтакте — это одна из ключевых площадок для формирования и развития нашего коммьюнити. Новое приложение “СмешАпп” позволит нашей аудитории быть ближе к любимым персонажам. Вас ждет очень много интересного в юбилейный год. Уверена, мы вас удивим!»

Выставка «Смешарики. Искусство быть круглым»

Ранее ГК «Рики» открыла выставку в общественном пространстве «Хлебозавод», посвящённую 20-летию анимационного сериала «Смешарики». Зона каждого героя соответствует его образу: библиотека, лаборатория, планетарий, оранжерея, салон красоты или технопарк. В библиотеке Лосяша посетители выставки смогут познакомиться с приложением «СмешАпп» и пройти мини-игры прямо на компьютере любознательного героя. А гости комнаты Нюши узнают, что она оказалась активным пользователем соцсетей, — с ноутбука получится отправить вопрос в чате ВКонтакте и получить ответ персонажа в голосовом сообщении.

«Смешарики» – анимационный сериал от ГК «Рики» для всей семьи, на котором выросло несколько поколений детей. Первая серия «Смешариков» вышла в эфир в 2003 году. Не похожие ни на кого, не имеющие аналогов ни в российской, ни в мировой анимации образы Смешариков остаются невероятно популярными на протяжении 20-ти лет. За эти годы на студии «Петербург» было произведено более 600 серий о приключениях круглых героев, включая тематические «Азбуки со Смешариками», а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в сто стран мира. В 2023 году сериал «Смешарики» отмечает своё 20-летие.