Более 110 тысяч человек посетили фестиваль «Блогеры России»

Участники получили ценные советы, спели хиты и подняли в небо триколор в честь Дня России

В этом году молодежный фестиваль «Блогеры России» прошел 12 июня сразу в пяти городах – Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Волгограде и Хабаровске. Участники получили от топовых блогеров ценные советы по созданию контента, спели хиты вместе с хэдлайнерами и подняли в небо триколор в честь Дня России.

Гостей мероприятия ждала насыщенная программа: в день фестиваля в каждом городе проводились креативные мастер-классы, встречи и автограф-сессии с популярными блогерами и выступления артистов.

Генеральным спонсором мероприятия стала VK. На площадках фестиваля появились зоны VK Клипов, которые добавили интерактива и дали гостям возможность снять вдохновляющие ролики. В сообществе «Блогеры России» ВКонтакте участникам предложили пройти квест: ответить на вопросы платформы «Другое Дело» и выиграть приятные призы от VK.

На московской сцене фестиваля в Парке Горького выступили Валя Карнавал, The Limba, Ян Дилан и Хабиб.

«Это уже не первый раз, когда я участвую в «Блогерах России», только на этот раз в Москве. Масштаб, конечно, с каждым разом только круче. Такие праздники - это классная возможность единения с множеством людей, здесь можно найти и друзей, и пример для вдохновения, и спеть, и потанцевать, и пообщаться! Очень рад быть частью такого события, спасибо всем, кто разделил его вместе со мной», – рассказал Хабиб.

Ольга Бузова, Mia Boykа и Xolidayboy дали советы начинающим блогерам и исполнили свои хиты в Приморском Парке Победы Санкт-Петербурга. После фестиваля Ольга Бузова поделилась впечатлениями: «В этот раз Санкт-Петербург встретил меня особенно душевно. Я выступала на фестивале «Блогеры России», и получила такую отдачу, такое мощное вдохновение от молодых ребят, что впечатлений хватит надолго! Очень круто, что у нас растет такая талантливая и креативная смена!».

В Уфе и Волгограде гости пообщались с Нюшей, Тимой Акимовым, Романом Каграмановым, Настей Ивлеевой, Миланой Хаметовой и Esmi. Для хабаровчан выступили Карина Кросс и Егор Шип. Звезды поделились своими историями из профессиональной жизни и исполнили полюбившиеся зрителям хиты.

«Мне повезло в этот раз оказаться на «Блогерах России» в Хабаровске. Получила нереальный заряд эмоций, жители города встретили супер-тепло. Пели, танцевали, общались - получился классный праздник творчества, после которого могу сказать только: «Хочу еще»!», – отметила Кара Кросс.

Завершающей и самой зрелищной частью фестиваля стал флешмоб «Воздушная красота». На протяжении всего мероприятия участникам выдавали белые, синие и красные ленточки, которые можно было закрепить на специальной конструкции. Когда ленточки ее заполнили, триколор поднялся в небо.