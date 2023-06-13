Минобороны России нанесло ракетный удар по украинскому складу с оружием НАТО

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России сообщает о нанесении Воздушно-космическими силами России групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства.

Удары традиционно наносились ночью, чтобы не подвергать риску гражданское население.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант рассказал о потерях ВСУ на линии соприкосновения: на Южно-Донецком направлении уничтожено более 275 украинских военнослужащих, на Донецком до 350, на Купянском более 35, на Красно-Лиманском до 60, на Херсонском до 35.

Конашенков отметил, что подразделения ВСУ продолжают попытки ведения наступательных действий в районе Артемовске, на Времевском выступе киевским режимом в наступление «были брошены подразделения, наспех сформированные из остатков военнослужащих бригад ВСУ, ранее понесших большие потери».

В боях наши воины отразили все атаки, уничтожили более 755 наемников киевского режима, диверсионную группу, а также десятки танков, бронемашин, самоходок и гаубиц противника.

«Вклинения противника в нашу оборону не допущено», - подчеркнул Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки за сутки нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 114-ти районах.

Представитель военного ведомства отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки сбили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

442 - самолета.

238 - вертолетов.

4585 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

9939 - танков и других боевых бронированных машин.

1122 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5100 - орудий полевой артиллерии и минометов.

10927 - единиц специальной военной автомобильной техники.