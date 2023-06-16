«Главное не экономить, а научиться грамотно управлять своими финансами!»

Как научиться копить деньги, но при этом не держать себя “в черном теле”? Разбираемся с экспертами. Фото: Shutterstock

Россияне держат в банках более 30 трлн рублей. Это гигантская сумма. При этом сбережения как таковые есть далеко не у всех. Да и многие из тех, у кого они есть, держат их либо дома, либо на счете в зарплатном банке. Что порой приносит не выгоду, а упущенную прибыль. Как научиться откладывать деньги с умом и правильно размещать их на банковских вкладах, получая максимальную доходность? Об этом KP.RU рассказал Игорь Алутин, управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи.

- Хочу научиться копить деньги. С чего начать?

- Начать копить – это в целом очень хорошая идея. В первую очередь, если еще не начали, займитесь личным финансовым планированием, оцените свои доходы, контролируйте свои расходы, поставьте среднесрочные и долгосрочные финансовые цели. Например, копить на прибавку к пенсии, образование ребенка, покупку квартиры или машины, на отпуск… В любом случае, приятно и полезно иметь «заначку». Тем более, что при грамотном управлении финансами со временем, такая заначка сама будет «себя копить» - и приносить вам дополнительный доход.

- А что, если каждый месяц получается откладывать совсем небольшую сумму? Так же ничего не накопится!

- Развивайте в принципе привычку копить и откладывать деньги. И я не говорю про какие-то баснословные суммы — смысл не в количестве, а в привычке. Откладывать равные суммы с зарплаты один раз в месяц или еженедельно, хотя бы по 100 рублей, а лучше, 5 – 7% от зарплаты: получили и положили на счёт. “Отщипнув” эти деньги с зарплатного счета, вы даже не заметите их отсутствие в моменте, но со временем любая сумма начинает умножать себя, если не держать деньги под матрасом.

Развейте в себе привычку откладывать хотя бы по 5-7% от зарплаты, и вы скоро увидите результат. Фото: Shutterstock

- Какие упражнения вы бы посоветовали для тех, кто планирует привести себя в хорошую денежную форму?

- Упражнение первое. Сделайте накопления игрой. Например, попытайтесь прожить день на 500 рублей. Или откажитесь от доставки еды, пока не расчистите запасы в холодильнике. Сэкономленные на таких «вызовах» самому себе деньги откладывайте. Упражнение второе. Спрашивайте себя перед каждой покупкой: «А мне это действительно нужно?». С чем будете носить эту футболку? А точно нет похожей в вашем гардеробе? А что случилось с литровой бутылкой кефира, который вы купили по акции в прошлый раз? Выпили один стакан и забыли про нее? Идеально собирать корзину в интернет-магазине вечером, а утром еще раз ее пересмотреть перед заказом. Ну и третье упражнение - не отказывайте себе в удовольствиях. Этот совет, кажется, противоречит всему, что я говорил раньше, но нет! Мы не только за осознанные накопления, но и за осознанное потребление. Обычно в этом месте советуют отказаться от такси или кофе по утрам, потому что это, якобы, сразу сэкономит вам кучу денег. И даже сэкономит, но вряд ли вы будете чувствовать себя счастливее, ограничивая себя во всем, поэтому составьте список необязательных трат и старайтесь экономить на чем-то одном каждую неделю. Так и откладывать получится, и кофе с такси не покинут вашу жизнь навсегда. Попробуйте так пожить хотя бы неделю, глядишь к выходным тысяча или две уже набежит.

- Стоит накопить хоть какую-то сумму — и сразу что-нибудь случается. Или подворачивается вещь мечты. И деньги уходят. Как этого избежать?

- Есть правило: сэкономил – спрятал. Инвестируйте средства в инструменты, где досрочное изъятие сопряжено хоть с какими-то неудобствами или потерями: например, если это вклад, а не накопительный счет — можно потерять часть процентов при досрочном его закрытии. Если сумма накоплений пока меньше необходимой для открытия вклада, можно копить на кошельке Финуслуг. Ведь он в себе собрал плюсы от разных инструментов:

! Сэкономленные деньги не маячат соблазном на карточке.

! Пополнять кошелек и выводить деньги можно без комиссий.

! Для открытия кошелька нужно только зарегистрироваться через Госуслуги, а это занимает пять минут.

! Можно начинать с любой суммы — хоть 500 рублей, хоть 1000.

А как накопите первые 10 000 рублей, то можно в том же личном кабинете открыть вклад. Именно от этой суммы стартуют вклады на Финуслах.

Чтобы научиться копить, сделайте накопления игрой: например, откажитесь от доставки еды, пока не расчистите запасы в холодильнике. Фото: Shutterstock

- Если положить деньги в банк, то что лучше: открыть вклад или накопительный счет?

- В отличие от вкладов большинство текущих ставок по накопительным счетам сегодня можно назвать условными, так как они зависят от множества параметров сразу: например, от оборота по дебетовым или кредитным картам, оформленных подписок или использования других продуктов экосистемы (например, мобильной связи), а также от категории клиента: зарплатный/пенсионный, VIP и т.д. Также несколько банков предлагают повышенную ставку только в первые 1 – 2 месяца размещения средств.

Вклад сегодня – наиболее надежный инструмент с гарантированной доходностью. Вклады застрахованы в АСВ, менять условия по уже открытым вкладам банки не могут. И вклад можем быть гибким инструментом! Депозиты уже перестали рассматриваться как долгосрочный инструмент — положил деньги и забыл.

- Что вы имеете в виду?

- Можно, например, воспользоваться стратегией клиентов платформы Финуслуги, которые открывают несколько депозитов на равные суммы на 3, 6 и 12 месяцев. Так можно каждые три месяца получать сумму вклада с учетом набежавших процентов, которую можно тратить или перекладывать на новый срок. При этом средства есть смысл распределить по разным банкам. Так получится собрать самые привлекательные предложения.

- Как выбрать идеальный вклад?

- Ставка по депозиту зависит от суммы, срока и условий размещения денежных средств. Также у банков существуют спецпредложения для новых или зарплатных клиентов. Идеальный вклад, который подходит под ваши условия, лучше искать на онлайн-агрегаторах и финансовых платформах, где можно подобрать самое выгодное предложение. Отмечу, что на Финуслугах ставки выше, чем в офисах топ-10 банков.

Если хотите увеличить проценты по вкладам, обратитесь к платформе Финуслуги. Фото: Shutterstock

- Вклады — это надежно и безопасно. Но проценты не так уж высоки. А можно их как-то увеличить, чтобы копить быстрее и больше?

- Клиентам платформы Финуслуги банки дают повышенный процент по депозитам, так как экономят на целом ряде позиций, привлекая новых клиентов. Начиная от денег на открытие новых отделений и зарплаты сотрудникам до маркетинга и рекламы. И все деньги, которые удается сберечь, банки добавляют в ставку по вкладам. В итоге клиенты получают более высокий процент, чем если бы они действовали стандартным способом открытия депозита в офисе банка. На сегодняшний день к Финуслугам подключено 20 банков, это и крупные федеральные игроки, и известные региональные банки. А максимальные ставки платформенных банков на Финуслугах превышают текущий уровень ключевой ставки на 2,5 процентных пункта, достигая 10% годовых!

Кроме того, для новых клиентов Финуслуг действует акция: все клиенты, которые откроют свой первый вклад онлайн на платформе в период действия акции, получат бонус - дополнительно +5% годовых к доходности выбранного сберегательного продукта.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

- За какое время сегодня реально накопить миллион?

- Самое главное — это цель. И даже если это цель накопить миллион рублей — это уже половина успеха. Если просто откладывать каждые 10 000 рублей каждые месяц, то через 8 лет нужная сумма будет уже на счету. Конечно, если грамотно управлять своими финансами на Финуслугах, открывая вклады на разные сроки с уникальными ставками, и воспользоваться нашим уникальным продуктом «Народная облигация», то цель в один миллион будет достигнута гораздо быстрее. Главное не экономить, а научиться грамотно управлять своими финансами!