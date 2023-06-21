“Скажите ученику, что в его правильном решении ошибка” — Альбина Бабурчина

В России заканчивается основной период сдачи ЕГЭ. В этом году госэкзамены сдают более 700 тысяч человек, из них более 620 тысяч — выпускники этого учебного года. Как родители и школьники готовились к экзаменам? Какие ошибки при подготовке совершают ученики и их репетиторы? И почему вообще дети и их родители массово обращаются к репетиторам? Об этом поговорили с Альбиной Бабурчиной, преподавателем-коучем, автором сборников для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике и онлайн-курсов, которые активно внедряются в российские школы.

— Альбина, недавно вы написали статью, посвященную проблемам преподавания математики в среднем звене школьной системы образования. На ваш взгляд, почему детям вообще требуются репетиторы чтобы сдавать экзамены на “отлично”? Получается, в нашей системе образования есть пробелы, на которые никто не обращает внимания?

— К сожалению, репетиторы требуются не только чтобы сдавать на “отлично”, но зачастую, чтобы просто сдать. Проблемы, безусловно, есть. Я бы не сказала, что их никто не замечает. И среди педагогов, которых я знаю, и среди министерских чиновников очень много людей, которым на самом деле не всё равно.

Важно понимать, что на сегодняшний день подавляющее большинство студентов, поступивших в педагогический вуз - это ребята, не прошедшие конкурс в другие университеты. Как следствие, общий уровень преподавания существенно снизился. Далеко не все работники школы достойны носить гордое звание «учитель»!

Из актуальных проблем математики в частности и образования в целом я отмечаю снижение значимости учителя в образовательном процессе. Тогда как именно учителям родители доверяют самое ценное, что есть у них – своих детей. То есть у педагога на сегодняшний день прав нет, но очень много обязанностей. Я из династии школьных учителей и не понаслышке знаю, как все поменялось за последние 20-30 лет.

Отмечу также, что в России учащиеся довольно часто и без веской причины пропускают уроки, что на мой взгляд недопустимо для полноценного и всестороннего обучения. Поэтому родители, которым небезразлично базовое образование ребенка, обращаются к репетиторам для восполнения пробелов в знаниях, не только для подготовки к экзамену.

Еще одна актуальная проблема, которую я выделяю в своей статье — недостаточная мотивация самих школьников. На мой взгляд, самый сложный этап — это начало обучения, когда необходимо перебороть себя и усвоить азы. Дальше уже каких-либо проблем с мотивацией нет, потому что ученик усваивает базовые принципы и понимает, что в математике ничего не падает с неба, всё логично и последовательно. Это, к слову, помогает потом и в жизни анализировать события и находить причинно-следственные связи. А также для успеха в математике или любой другой дисциплине, важнейшим моментом являются первые победы, тогда мотивация извне уже не требуется, она идет изнутри.

— Вы не просто учитель, а преподаватель-коуч. Что это за специальность? Почему решили помогать детям не только с их знаниями по математике, но и с психологическими проблемами?

— Честно говоря, я не планировала быть психологом для учеников, это произошло совершенно органично. Сложно усваивать что-то новое, если у ребенка есть внутренние нерешенные проблемы. Работаю я чаще всего с подростками. Мы все понимаем, что в этот период жизни у них могут быть сложности сразу во всех сферах. Знакомо, все там были. Поэтому, если я вижу, что прямо сейчас ученик, как сейчас модно говорить «не в ресурсе», то давать ему новую информацию, не попытавшись разгрузить его голову от переживаний — просто бессмысленно. Даже одна-две минуты простого разговора в таких ситуациях могут снять напряжение и занятие пройдет продуктивно. Хотя многие преподаватели почему-то считают это пустой тратой времени.

Этот мой коуч-подход эффективен прежде всего с практической точки зрения. Я не претендую на лечение сложных психологических проблем, не «стимулирую личностный рост», и отнюдь не стремлюсь залезть под кожу к своим ученикам. Просто урок, пройденный без нужного настроя, может не принести результата, и тогда нам с учеником придётся вновь возвращаться к уже пройденной теме.

Именно благодаря комфортной обстановке на уроке, впоследствии, у нас с учеником возникает доверительное общение. И это, на мой взгляд, крайне важно для успешного обучения.

— Какими психологическими методиками пользуетесь в своей деятельности? Какие советы можете дать ребятам для спокойной подготовки без нервов?

— На мой взгляд, подготовка становится нервной именно тогда, когда ученик не знает, к чему готовиться. Такое бывает, если он не может оценить свой реальный уровень знаний в начале подготовки и не понимает, к какому результату хочет прийти к экзамену. Поэтому, как только у меня появляется новый ученик, первое, что мы с ним делаем - определяем начальную и конечную точки. От этого уже зависит четко выстроенный план, которого необходимо придерживаться. И еще очень важно реально оценивать свои силы, потому что ребята готовятся не только к математике, но еще и к другим предметам.

Еще одна рекомендация - это готовиться прицельно. Недавно ученик, с которым мы начали подготовку к ЕГЭ, спросил “А на сколько баллов я сейчас смогу сдать?”. Я честно ответила: “Есть вероятность сдать на ноль”. Потому что если вы знаете четыре из пяти разновидностей тем, которые могут попасться в определенном задании, то вы это задание не знаете на 100 процентов. То есть, если на экзамене попадется именно то, к чему вы не готовы, нет смысла потом доказывать, что все остальные темы вы точно знали.

Также, я стремлюсь смотреть на обучение и подготовку и глазами ученика, и глазами родителя. Ведь на самом деле процесс обучения — это трехстороннее сотрудничество «ученик-учитель-родитель». Иногда родители бывают излишне строги, иногда им просто некогда, и они не могут уделить достаточного внимания дисциплине. А иногда ученики просто не хотят понять своих родителей, возрастные особенности дают о себе знать. Поэтому я, как педагог, способна наладить это взаимодействие. Мне это легко сделать, ведь я была на месте учеников и мне также было временами очень трудно. Об этом я не забываю говорить моим ученикам - так мы действительно становимся ближе. А теперь я родитель и вижу, как моя адекватная, но не чрезмерная включенность в процесс обучения может способствовать развитию детей. Мне это трехстороннее понимание ситуации очень помогает в преподавании.

И в очередной раз хочу попросить учеников не завышать значимость экзаменов. Это, разумеется, серьезный этап, но далеко не для всех экзамен по математике - это главное в жизни. А выгорание бывает не только у взрослых на работе, ему подвержены и школьники. Если весной все гуляют и радуются, а ты сидишь 24/7 и готовишься, то ни к чему хорошему это не приведёт. Свое психологическое состояние игнорировать не стоит.

— Ваши видеокурсы по подготовке к экзаменам сейчас внедряют в школах России. В чем особенности этих курсов?

— Основной особенностью своего курса я бы назвала лаконичность. Свои материалы я стараюсь не перегружать анимациями или какими-то весёлыми мультиками. Делаю так, чтобы ничего не отвлекало учеников от восприятия материала.

Во-вторых, в отличие от многих курсов для подготовки к ЕГЭ/ОГЭ мой выстроен от простого к сложному. Кажется, что это прописная истина, даже неловко говорить, но на самом деле, этот момент многие игнорируют.

И, наконец, главная особенность — это концентрация на самопроверке. Потому что при выполнении обычных домашних заданий у учеников отсутствует ответственность за результат. А на экзамене эта ответственность включается, но навык быстрой и результативной самопроверки оказывается не сформирован.

— Кстати, Вы ведь также являетесь автором-составителем нескольких онлайн-сборников заданий для подготовки к экзаменам. Эти пособия построены по тому же принципу?

— Да, задачи в моих сборниках подобраны так, чтобы ученик мог самостоятельно научиться решать все возможные типы любого из заданий. Всё последовательно.

Также, немаловажной особенностью является то, что сборники составлены из официальных заданий банка ФИПИ. То есть это не упрощенные и не усложненные задачи. Это именно то, что реально встретится на экзамене.

Я за то, чтобы в жизни каждый занимался своим делом, к чему душа лежит. И каждый может выбрать уровень, на который ему сдавать математику. Поэтому и сборники заданий составлены таким образом, чтобы ученик гарантированно получил желаемый результат без перенапряжения. А те, кто стремятся сдать на 100 баллов и так достаточно мотивированы и могут использовать дополнительные материалы.

— Сегодня существует много онлайн-школ, которые занимаются подготовкой к экзаменам, но не всегда они обеспечивают качественную подготовку. С какими ошибками в деятельности ваших коллег Вам приходилось сталкиваться чаще всего? Чего репетиторам делать не стоит, а что наоборот стоит, но никто не делает?

— Чаще всего я вижу и слышу, что репетиторы на уроке с ходу сами решают задачу за ученика, чтобы «показать, как это делается». Разумеется, я тоже показываю пример правильного решения, но только после того, как выслушала ученика или поняла, что знаний по этой теме у него нет.

Порой видела, что репетитору не хочется лишний раз создавать неудобную для ученика ситуацию лишними вопросами. У меня на занятиях так не работает, об этом я своих учеников предупреждаю на первом же занятии и они не боятся моих бесконечных уточняющих вопросов. Так и говорю: “Я не экстрасенс, поэтому задаю вопросы, чтобы понять, что в твоей голове”.

Вообще лучше всего процесс обучения проходит, когда ученик сам может объяснить и доказать правильность своего решения. Я пользуюсь необычным приемом, возможно, учителям и репетиторам будет интересно его попробовать в работе. Когда тема учеником усвоена и ему становится скучно, на правильно решенном примере скажите, что есть ошибка. И попросите аргументировать решение. И если он перепроверит свое решение, а потом убедительно докажет, что был прав, у него тут же возникнет больше уверенности в своих силах. И наоборот, если ученик не уверен хотя бы в одном действии, он начнет сомневаться и менять на неправильное. Это крайне полезно, потому что здесь выявляются пробелы в знаниях, которые можно было не заметить сразу.

Если говорить о том, чего не стоит делать, то я бы не стала излишне молодиться. Не стоит пытаться быть больше подростком, чем сами подростки, они все чувствуют, это выглядит глупо и неуместно. Лучше максимально честно быть самим собой, это гораздо больше укрепит вашу связь с учениками, чем попытка быть молодежным. Иногда, я даже специально утрированно преувеличиваю свой возраст и подшучиваю над этим. Разряжать обстановку — всегда полезно, но всего хорошо в меру.

— Какие у вас планы на будущее?

— Планы у меня самые широкие — сделать математику понятной, доступной, массовой. Хочу, чтобы ребята перестали думать, что математика — это нечто не связанное жизнью, а наоборот, увидели красоту и лаконичность этой дисциплины. Хотелось бы также запустить свои профориентационные курсы, чтобы помогать детям выбирать свой дальнейший путь, еще обучаясь в школе. Потому что именно любимое дело является необходимой составляющей счастливой жизни. Я благодарна моим родителям за то, что позволяли быть свободной в своем выборе когда-то. И теперь рада развиваться в моем творчестве — преподавании математики.