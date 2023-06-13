Аналитики выяснили любимые цифровые занятия россиян

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К таким выводам пришли эксперты, проанализировав тренды потребления сервисов подписчиками МТС Premium в 2022 году и первом квартале 2023 года. По данным исследования, пользователи часто смотрели кино, слушали музыку, ходили по магазинам и активно пользовались интернетом. В 2023 году список любимых занятий пополнили поездки на самокатах.

Топ-5 самых привлекательных сервисов в подписке:

1. 50 ГБ мобильного интернета

2. Блокировка спам-звонков

3. Онлайн-кинотеатр KION

4. Музыкальный сервис МТС Music

5. Кешбэк-сервисы

Не только деньги, но и время экономит подписчикам умная защита от спама, которая входит в подписку пользователей-клиентов МТС. За счет распознавания скомпрометированных ранее номеров сервис каждый день блокирует около миллиона спам-звонков и таким образом экономит пользователям в среднем 15 минут в день.

«Сейчас 97% пользователей подписки — клиенты МТС, но количество клиентов других российских операторов заметно растет. Этому способствует как включение в подписку полезных и доступных всем клиентам сервисов, так и рост количества партнерских предложений. В настоящий момент их больше двадцати: Юрент, BelkaCar, Азбука вкуса, Медси и другие», – рассказала вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова.

Исследователи также отметили, что подписчики стали в три раза активнее пользоваться сразу несколькими сервисами в подписке. Самая популярная в подписке комбинация сервисов — кино+музыка. Количество меломанов и кинолюбителей увеличилось в 2,7 раза год к году (1 кв.2022 – 1 кв. 2023).

Пользователи оценили и дополнительные скидки в супермаркетах, частных клиниках, каршеринге и других местах, которые входят в подписку. Количество пользователей промокодов на скидки от партнеров за первый квартал 2023 года уже на 11% больше, чем за весь 2022 год.