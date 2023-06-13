Более 400 кубометров отходов: подведены итоги федеральной акции по очистке берегов «Марафон рек»

Фото: предоставлены АНО «Национальные Приоритеты»

Масштабная инициатива национального проекта «Экология» охватила десятки городов от Сахалина до Калининграда, объединив более 2300 участников: представителей власти, корпоративных волонтеров и всех неравнодушных к экологии россиян. «Марафон рек» стал логическим продолжением ежегодной акции «День Волги», которая с 2021 года проходила во всех крупных городах Поволжья в конце мая.

«Акция объединила представителей власти, бизнеса, экологических организаций и волонтёров. В марафоне приняли участие тысячи человек из самых разных уголков России, от озера Хвалисекое на Сахалине до реки Преголя в Калининградской области. Чуть более чем за две недели удалось очистить берега 23 водоемов и рек в 28 регионах России и собрать более 100 тонн отходов. Все отходы были отсортированы и направлены на переработку или утилизацию.

Символично, что итоги «Марафона рек» мы подводим в День эколога. Результаты Акции показали, что сознательных людей, живущих у Терека и Камы, Оби и Урала, Кубани и Иртыша с активной позицией у нас много. Нас всех объединяет стремление внести вклад в сохранение экологии родных городов и регионов. Искренне надеюсь, что такие акции станут доброй традицией и с каждым годом будут вовлекать все большее количество неравнодушных людей», - отметила в своем телеграмм-канале заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Фото: предоставлены АНО «Национальные Приоритеты»

С 20 мая по 4 июня в поддержку национального проекта «Экология» и правительственной стратегической инициативы «Генеральная уборка» в 28 регионах России прошли мероприятия по очистке крупных берегов водных артерий России. За время проведения «Марафона рек» к Акции присоединились Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Тверская, Челябинская, Ярославская области, Алтайский край, Еврейская автономная область, Краснодарский край, Пермский край, Республика Северная Осетия-Алания и Чувашская Республика. Активисты провели уборку на участках берегов Волги, Иртыша, Камы, Кубани, Оби, Оки, Северной Двины, Терека Урала и других водоемов.

Всего в акции приняли участие более 2000 человек, которые собрали с берегов свыше 400 кубометров отходов – это более 50 камазов или 4 вагона грузового поезда. Все отсортировано и отправлено на переработку. В некоторых регионах была предусмотрена эко-просветительская программа. Взрослые и дети не только приняли непосредственное участие в уборке прибрежных зон, но и прошли мастер-классы по сортировке и утилизации отходов, присоединились к эко-квестам, получили памятные призы и подарки.

Фото: предоставлены АНО «Национальные Приоритеты»

Большой вклад в достижение результатов по очистке берегов и акваторий водных объектов от отходов вносят добровольцы и эковолонтеры: активно вовлечены в акцию промышленные корпорации и бизнес, а в городах на центральные мероприятия жители приходят целыми семьями. Участники уборки чистили территории, отправляли пластик на переработку и проводили просветительские программы по сортировке отходов.

Среди неравнодушных к проблемам экологии корпоративные волонтеры Росатома, ПСБ Росбанка, ВТБ, Росводоканала, Еврохима, Свезы, Металлоинвеста, ФосАгро, Северстали, РЖД, «Газпром Трансгаз Ухта», «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», «Газпром Трансгаз Самара», Северное управление ООО «Газпром газнадзор», ООО «Белая мануфактура». Во многих субъектах к мероприятиям по очистке берегов присоединились общественные и экологические организации, спортсмены и экоблогеры, а также представители региональных правительств.

Фото: предоставлены АНО «Национальные Приоритеты»

Марафон рек стартовал с Сахалина, центральные мероприятия прошли в Нижнем Новгороде, Самаре и Ярославле, а завершающие акции проходили в том числе на Западе страны - в Ленинградской области. «Настоящие экологи – люди дела, и профессиональный праздник отмечают акциями, которые приносят пользу и вовлекают жителей в заботу о природе: в "Марафон рек" включились сотрудники Фосагро и вместе с экологами убрали участок берега реки Волхов. Важно, что весь собранный мусор отсортировали и направили на переработку, а не на свалку», - отметил губернатор Александр Дрозденко.

Собранные с берегов рек отходы значительно помогли сберечь водные ресурсы российских городов. Водная экосистема очень уязвима: отходы – пластик, валежник, покрышки, ржавые металлические конструкции и оставленные отдыхающими пакеты – могут лежать там годами, а это – отравление почвы, гибнущая рыба и загрязнение самой воды. Вред, который грязные берега и реки оказывают на здоровье миллионов россиян может быть огромным. Только по берегам Волги – реки, которой также коснулся Марафон – проживает более трети населения страны.

Фото: предоставлены АНО «Национальные Приоритеты»

Вопросы водного блока нацпроекта «Экология», инициированного Президентом России В.В. Путиным, обсуждались на заседании Правительства России в День эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды. Ранее в послании Федеральному собранию Президент поручил создать объединенный федеральный проект по оздоровлению водных объектов, начав его реализацию с 2025 года.

В своем выступлении Виктория Абрамченко отметила, что ключевые мероприятия водных проектов связаны со строительством очистных сооружений, поскольку только с их помощью и применением на промышленных предприятиях технологий замкнутого цикла использования воды, можно бороться с неочищенными стоками. По словам вице-премьера, на создание или реконструкцию очистных сооружений в России только за прошедшие три года российское правительство выделило 85 млрд рублей.

Фото: предоставлены АНО «Национальные Приоритеты»

Уже построено и реконструировано 93 очистных сооружения на территории 15 волжских регионов.

Чемпион – Нижегородская область, построено 31 сооружение.

На втором месте Татарстан – 14 объектов

На третьем – Ярославская область, где созданы 11 очистных сооружений.

В этом и следующем году запланировано строительство еще 39 объектов, на создание или модернизацию которых в федеральном бюджете предусмотрено 29,6 млрд. рублей.

Благодаря реализации мероприятий национального проекта «Экология» объем неочищенных стоков в Волгу сократился на 30%.