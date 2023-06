Джон Леннон «вернулся»: Пол МакКартни выпустит последнюю песню The Beatles

Пол МакКартни сообщил, что последняя песня The Beatles дописана искусственным интеллектом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мало кто ждал услышать в 2023 году новую песню группы The Beatles. Однако Пол МакКартни объявил, что в скором времени она выйдет. С помощью новейших технологий, а именно искусственного интеллекта, удалось «извлечь» голос Джона Леннона со старой кассеты, и довести песню до ума. «Мы закончили работу, и песня выйдет в этом году, немного позже» - сказал сэр Пол в интервью британскому Radio 4.

Как пишет The Guardian, предположительно речь идет о песне Now and Then («Теперь и прежде»), Леннон написал ее в 1978 году. Она была на кассете с надписью «Для Пола», которую Леннон записал незадолго до своей трагической гибели. После его смерти кассету передала МакКартни вдова Джона, Йоко Оно. Издавать песню в оригинальном виде было сложно - она была записана в домашних условиях, на магнитолу, которую Леннон поставил прямо на пианино. Звук был откровенно плохим.

Мы услышим эту песню благодаря Питеру Джексону, режиссеру «Властелина колец», который недавно выпустил восьмичасовой документальный фильм о The Beatles (он назывался Get Back). Во время работы над этим проектом использовался искусственный интеллект - с его помощью плохо слышимые разговоры участников группы были отделены от шума, запись была отреставрирована, и звук стал чистым и внятным. Теперь то же самое проделали с песней Now and Then - голос Джона Леннона «очистили». К слову, искусственный интеллект уже помог Полу МакКартни выступать «дуэтом» с Ленноном во время недавнего концертного тура.

Now and Then могла быть выпущена еще в 1995 году. Тогда МакКартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон выпустили две песни с кассеты Леннона - Free As A Bird и Real Love. Но Now and Then выпускать не стали, во многом из-за Харрисона, который назвал ее «мусором» и отказался с нею работать. Сейчас МакКартни говорит, что это - точно последняя запись «Битлз», которая увидит свет.