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Звезды13 июня 2023 13:30

Джон Леннон «вернулся»: Пол МакКартни выпустит последнюю песню The Beatles

Пол МакКартни сообщил, что последняя песня The Beatles дописана искусственным интеллектом
Николай ГЕРАСИМОВ
Николай ГЕРАСИМОВ
Пол МакКартни сообщил, что последняя песня The Beatles дописана искусственным интеллектом

Пол МакКартни сообщил, что последняя песня The Beatles дописана искусственным интеллектом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мало кто ждал услышать в 2023 году новую песню группы The Beatles. Однако Пол МакКартни объявил, что в скором времени она выйдет. С помощью новейших технологий, а именно искусственного интеллекта, удалось «извлечь» голос Джона Леннона со старой кассеты, и довести песню до ума. «Мы закончили работу, и песня выйдет в этом году, немного позже» - сказал сэр Пол в интервью британскому Radio 4.

Как пишет The Guardian, предположительно речь идет о песне Now and Then («Теперь и прежде»), Леннон написал ее в 1978 году. Она была на кассете с надписью «Для Пола», которую Леннон записал незадолго до своей трагической гибели. После его смерти кассету передала МакКартни вдова Джона, Йоко Оно. Издавать песню в оригинальном виде было сложно - она была записана в домашних условиях, на магнитолу, которую Леннон поставил прямо на пианино. Звук был откровенно плохим.

Мы услышим эту песню благодаря Питеру Джексону, режиссеру «Властелина колец», который недавно выпустил восьмичасовой документальный фильм о The Beatles (он назывался Get Back). Во время работы над этим проектом использовался искусственный интеллект - с его помощью плохо слышимые разговоры участников группы были отделены от шума, запись была отреставрирована, и звук стал чистым и внятным. Теперь то же самое проделали с песней Now and Then - голос Джона Леннона «очистили». К слову, искусственный интеллект уже помог Полу МакКартни выступать «дуэтом» с Ленноном во время недавнего концертного тура.

Now and Then могла быть выпущена еще в 1995 году. Тогда МакКартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон выпустили две песни с кассеты Леннона - Free As A Bird и Real Love. Но Now and Then выпускать не стали, во многом из-за Харрисона, который назвал ее «мусором» и отказался с нею работать. Сейчас МакКартни говорит, что это - точно последняя запись «Битлз», которая увидит свет.

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