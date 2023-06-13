Привычка, сохранившая не одну жизнь: почему важно посещать врача раз в год

Известная истина – нет ничего ценнее, чем наше здоровье. Ведь какими средствами мы бы не обладали, какими подарками нас не одаривала бы судьба – если в нашем теле что-то работает не так, нам будет трудно радоваться и жить полной жизнью. К сожалению, со временем у нас почти гарантированно начинает болеть то тут, то там: сердце кольнет, в коленке хрустнет, зрение снизится.

Зачастую мы игнорируем первые симптомы (что очень плохо), выписываем себе самолечение (еще хуже), а когда доходим до точки невозврата – записываемся в клинику с запросом: «Доктор, у меня болит тут». Но самые опасные заболевания действуют коварно – они долгое время не дают знать о себе и выстреливают, когда лечение уже мало чем может помочь. К таким «тихим» убийцам относят онкологию, атеросклероз и гипертонию, ведь во многих случаях они становятся причиной смерти. При этом их можно обнаружить на ранних этапах и избежать страшных последствий – инфаркта, инсульта и развития запущенного рака.

Чтобы каждый человек мог гарантированно позаботиться о своем здоровье, в нашей стране с 2019 года стал действовать официальный приказ, согласно которому россияне после 40 лет должны проходить обязательную диспансеризацию. Благодаря грамотным врачам, современным обследованиям и анализам можно выявить множество опасных заболеваний, которые долгое время скрываются в нас. Но почему не все спешат записаться на прием к врачам? Какие мифы ходят вокруг назначений и трактовки анализов? И когда дорогостоящие исследования можно считать оправданными?

«Комсомолка» спешит разобраться и подробно ответить на каждый вопрос в новом проекте.