Правительство выделит 3,5 миллиарда рублей на строительство модульных гостиниц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: REUTERS

В этом году кабмин выделит регионам больше 3,5 млрд. рублей на возведение модульных гостиниц. Это создаст дополнительные места размещения для тех, кто путешествует по России. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства во вторник.

Несмотря на то, что модульные гостиницы не относятся к капитальным строениям, расселять гостей в них можно круглогодично.

- А строительство идет гораздо быстрее, что позволяет малому и среднему бизнесу скорее окупать затраты, — пояснил Мишустин.

Деньги от правительства получат 38 регионов. Проекты отбирались по конкурсу. Кроме таких популярных направлений, как Алтай, Калининградская и Иркутская области, в число победителей попали Челябинская область, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария. Всего в конкурсе участвовали более 1,3 тысячи инвестиционных проектов из 79 регионов. В итоге было отобрано 200 инвестпроектов. Благодаря их реализации удастся создать новые туристические объекты на 6,5 тысяч номеров.

Как отметил Мишустин, поддержка правительства поможет в короткие сроки увеличить номерной фонд в регионах.

Такая программа действовала и в прошлом году. Деньги тогда получили 20 регионов. В эксплуатацию было введено 2,5 тысячи номеров.

Правительство также обсудило реализацию государственных программ по итогам 2022 года. Всего таких программ 49. Как сообщил Мишустин, средняя оценка эффективности их выполнения составила более 95%, показатель вырос на 2,5% по сравнению с 2021 годом.

- Важно не снижать заданного темпа и планомерно реализовывать задачи государственных программ, чтобы граждане получали новые или хорошо отремонтированные объекты социальной инфраструктуры, улучшилось для них качество жизни, продолжалось комплексное развитие территорий, в том числе сельских и удаленных, — заявил Мишустин.