В День России в Самаре прошел фестиваль, объединивший всю страну

Фото: пресс-служба губернатора Самарской области.

Главным событием праздника стал всероссийский фестиваль авторской музыки «СамФест», рожденный на самарской земле и получивший поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Второй раз он собирает музыкантов со всей страны, в том числе из новых регионов.

«ОЩУЩАЕМ СЕБЯ КАК В СКАЗКЕ»

В этом году участниками фестиваля стали три группы из Донецка – приехали «Дуглас», TOLK и «Полифония». Последние две стали финалистами, а «Полифония» получила специальный приз. У донецких музыкантов это был первый опыт участия в конкурсах.

- Спасибо за проведение такого фестиваля. Мы находимся в культурном шоке. В таких конкурсах мы не участвовали никогда и ощущаем себя как в сказке, – поделились они своими эмоциями на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Музыканты получили предложение от главы региона провести несколько концертов в городе – побратиме Самары – Снежное (Донецкая область).

Приглашенные на финальный концерт «СамФест» звезды российской эстрады также часто бывают на Донбассе. Группа «Зверобой» постоянно выступает с концертами перед нашими бойцами, участвующими в СВО.

Гарик Сукачев, автор проекта «Я остаюсь», которым он ясно дал понять – кто настоящий патриот Родины.

Вадим Самойлов, уже восемь лет, дающий концерты в ЛДНР и воинских частях. В Самаре он не изменил себе и дал часовой концерт в военном госпитале, спев легендарные хиты «Агаты Кристи».

Фото: пресс-служба губернатора Самарской области.

Принимать участие в «СамФесте» могут только те, кто сам пишет стихи, музыку и исполняет её. Главная «фишка» – музыкальный формат может быть любой, от джаза до рока, главное – мастерство и талант. В 2023 году на творческий конкурс было подано более тысячи заявок, итоги жюри подвело 31 мая. Право участия в отборочном туре получило 13 групп и исполнителей, среди которых «Хвоя», Ольга Максимова, TattooIN, Tixi Ti, Lesa FS, ALENA NAI, Лиза Матрёшка, «ДаняДаша», Маргарита Аришина, «Кинемо», «Полифония», «Дуглас», TOLK.

Победителем в 2023 году стала группа Lesa FS, солистка Олеся Назырова из Казани, выпустившая первую песню в 14 лет, а уже в 16 записавшая первый альбом, финалисты – Ольга Максимова с командой из Санкт-Петербурга, исполняющая необычную музыку на электроарфе, и московская группа TattooIN.

Все они получили возможность записать по одной авторской композиции с продюсером и издать свои композиции на фестивальном сборнике, который также будет выпущен на популярных цифровых площадках. Также победители конкурса получат призовые сертификаты, которые можно будет потратить на приобретение музыкального оборудования или инструментов со скидкой.

Как заявила Ольга Максимова: «Мы получили ценный приз и бесценный опыт! Спасибо большое «СамФест»!».

ЧАСОВОЙ КОНЦЕРТ ОТ ВАДИМА САМОЙЛОВА

На «СамФест» приехали и победители прошлого года – солисты группы «Двадцать» из Хабаровска. Самара стала для них удачным стартом в новую жизнь. Музыканты успели выпустить диск и выступают на крупных, известных площадках. В этом году в Самаре они вручили

А дальше была феерия – финальный концерт с приглашенными звездами российской эстрады – он стал подарком для жителей ко Дню России.

Юлия Гаврилова, 15-летняя певица из Самары исполнила щемящую композицию «Россия – это мы, это ты и я, Россия – наша гордость, твоя и моя, Россия – это сила, великие люди, Россия была, Россия есть и будет». Исполнение прозвучало сильно и уверенно, вызвав самые яркие и искренние эмоции у зрителей.

Фото: пресс-служба губернатора Самарской области.

Несмотря на очень прохладную погоду и свежий ветер с Волги, тысячи людей на площади Куйбышева «зажигали» под музыку. Группа «Зверобой», любимцы наших бойцов, принимающих участие в СВО, исполнили несколько хитов. Дмитрий Маликов не просто выступил на концерте, но и отправился после него в мини-путешествие по Волге.

«Столько раз был в Самаре, и ни разу её с воды не видел. Вот сегодня и сделаю это», – заявил певец, не побоявшись хмурых туч.

Гостей и жителей Самары порадовал своим главным хитом «Сияй» Ramil', после на сцену поднялась Люся Чеботина и «Солнце Монако».

Вадим Самойлов заставил чаще биться сердца самарцев и гостей своими «вечными песнями», которые вместе с ним исполняли практически все зрители на площади. Накануне концерта один из основателей «Агаты Кристи» дал часовой концерт перед нашими солдатами и офицерами, проходящими лечение в самарском военном госпитале.

Восторженными приветствиями встретили зрители любимого в Самаре легендарного Гарика Сукачева. Он ответил великолепными соло на гитаре и бессмертными песнями.

СОЛИДАРНОСТЬ СО СТРАНОЙ И ВОЕННЫМИ

Губернатор Дмитрий Азаров в заключении концерта на площади Куйбышева обратился к участникам и зрителям:

- Мы собрались здесь, чтобы проявить свою солидарность, вместе отметить государственный праздник. А замечательный всероссийский фестиваль с прекрасным названием "СамФЕСТ" стал достойным подарком в этот праздник - День России!

Достойным завершением праздника стали фантастические пиротехническое мультимедийное шоу, которое впервые состоялось на фасаде здания Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. Невероятные световые картины, дополненные фейерверками, производили мощное впечатление.

Чем еще запомнился День России жителям Самарской области?

В Тольятти на новой набережной молодежные организации и активные тольяттинцы развернули огромный флаг России. В Сызрани 150 юных хореографов объединились в историческом центре и исполнили танец, посвященный Дню России.

Во дворцах бракосочетания Самары и Тольятти в этот день, 12 июня, более 20 семей решили создать новые семьи. На каждой церемонии прозвучал гимн нашей страны, а всем участникам торжества были вручены ленты триколора.