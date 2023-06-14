СССР и Запад вместе ковали «китайское экономическое чудо»: в чем секрет и сможет ли Россия его повторить

Сверхдоходы от экспорта китайцы вкладывают в инфраструктуру: высокоскоростные железные дороги, автобаны, школы, больницы. Фото: Shutterstock

15 июня исполняется 70 лет главе компартии Китая Си Цзиньпину. Накануне юбилея мы поговорили с известным китаеведом, руководителем аналитического центра «Русская мечта и китайская мечта» Юрием Тавровским. И разобрались, в чем причины китайского экономического рывка и что нужно России, чтобы добиться подобных успехов.

«ЗАПАД НАМ ПОМОЖЕТ»

- Юрий Вадимович, сейчас только и разговоров, что о «китайском экономическом чуде». Казалось бы, недавно Китай был всемирной фабрикой дешевого и не очень качественного ширпотреба. Теперь это наш основной поставщик автомобилей, электроники, бытовой техники, промышленного оборудования. Страна развивается семимильными шагами. Как это у них получилось?

- То, что Китай экономически возвысился, американцы с ужасом заметили еще в начале нынешнего века. В 2009 году в Пекин приехал президент Барак Обама и предложил китайцам совместно править миром по схеме G2. Как существует «большая семерка», так он предложил «большую двойку». Чтобы миром управляли только две страны. При этом, конечно, Америка – старший брат. Но быть младшим братом китайцы отказались.

Вообще же экономическое возрождение Китая началось еще в 1978 году, через два года после смерти Мао Цзэдуна, когда к власти пришел Дэн Сяопин. У него в команде был финансист Чэнь Юнь, который придумал концепцию «птички в золотой клетке». Птичка – это рыночная экономика, а клетка – компартия Китая. Собственно, этот принцип и был положен в основу стратегии «реформ и открытости».

Интересно, что в своих преобразованиях Дэн Сяопин опирался на опыт российского НЭПа. В 1926 году он был в Москве, учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Это как раз был период расцвета НЭПа. Ходил на лекции Бухарина, который часто выступал в Коминтерне перед иностранными студентами.

Спустя полвека в Китае была создана такая модель. Банки, тяжелая промышленность, электросети, железные дороги – в собственности государства. Параллельно расцветала частная инициатива. И все это под контролем компартии. А вскоре машина реформ получила мощный турбонаддув в виде помощи Запада.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Когда-то Китай опирался на помощь Советского Союза. Дэн Сяопин тоже хотел получить помощь. Но на Москву рассчитывать было наивно – еще были свежи в памяти события пограничного конфликта на острове Даманский, между правящими компартиями шла идеологическая полемика. Тогда кто поможет? Запад. Почти сразу после прихода к руководству КНР, в начале 1979 года, Дэн Сяопин полетел на встречу с президентом США Джимми Картером и предложил создать «всемирный антигегемонистский фронт». Под гегемонизмом в те годы китайцы подразумевали Советский Союз. В доказательство серьезности своих намерений Дэн через несколько недель после возвращения велел напасть на коммунистический Вьетнам, близкую к Советскому Союзу страну. После этого Китай начал получать всестороннюю помощь от Запада, которая шла целых три десятилетия.

А ЕЩЕ У НИХ БЫЛ «ПЛАН В»

- Но даже в начале 90-х КНР не производила впечатления облагодетельствованной Штатами страны. Наши челноки возили оттуда какие-то затрапезные пуховики, Автопрома не было, велосипед считался роскошью. «Чудо»-то когда началось?

- Снимая фильм о Китае в начале 90-х, я как-то оказался в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с нашим Приморьем. Мы зашли в полутемный сарай, в котором деревенские женщины шили перчатки и лепили к ним изготовленные тут же этикетки модного французского бренда. Я предложил им еще шить для России теплые рукавицы – идея понравилась… Наши челноки не видели заметных изменений, поскольку ездили преимущественно в приграничные с Россией регионы, а для Китая это окраина. Реформы проходили, в основном, в приморских городах – Шанхае, Кантоне, Шэньчжэне, Сямэне. Там строились немецкие, американские, японские, тайваньские заводы. Туда приходили новые капиталы, технологии, создавалась новая промышленность. В Китай приехали десятки тысяч предпринимателей с Тайваня, которые в свое время бежали от коммунистов, а теперь вернулись в родные города и деревни. Они привезли с собой деньги и знание законов рынка. Открывали заводы, магазины, банки. И когда, условно говоря, вместо старых примитивных колодцев была создана новая «водопроводная сеть» западного образца, тогда уже крупные японские, американские и европейские концерны стали в нее вкачивать огромные деньги. Началось строительство автозаводов, в частности, в Шанхае в 1984 году был построен первый завод Volkswagen. Китайская экономика быстро приближалась к мировому уровню, темпы роста превышали 10% в год.

При этом китайцы понимали, что рано или поздно «брак по расчету» с Западом осложнится. И создали свою финансовую систему, достаточно автономную от «Вашингтонского консенсуса» банкиров Запада. Стали вкладывать заработанные на экспорте сверхдоходы не только в ценные бумаги Федеральной резервной системы США, а в создание у себя высокоскоростных железных дорог, автобанов, строительство больниц, вокзалов, короче говоря, в инфраструктуру.

В Америке такая «неискренность» вызвала настороженность - тогда-то Обама и приехал в Пекин с предложением создать «большую двойку», в которой Китаю бы отводилась роль младшего брата. А получив отказ, Штаты начали политику сдерживания Китая. В частности, это концепция «Поворот к Азии», которая предусматривала стягивание вооруженных сил со всего мира к Китаю. Одновременно стал формироваться антикитайский экономический блок под названием Тихоокеанское торговое партнерство. Китайцы поняли, что их будут давить и стали развивать тот самый «план В», который сейчас реализуется под руководством Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин повернул экономику лицом к простому китайцу: победил нищету, в стране выросла численность среднего класса. А что до внешней торговли, то западные рынки Поднебесная уже давно завоевала. Фото: globallookpress.comShutterstock

- Кстати, 15 июня будет же отмечаться 70-летие Си Цзиньпина. Впечатление, что при нем китайская экономика развивалась особенно мощно. В чем заключался его план?

- Если коротко, то в достижении подлинной политической независимости, экономической самодостаточности, ориентации на повышение уровня жизни китайских граждан и в перспективе - в достижении мирового лидерства. Си Цзиньпин создавал свой план заранее. В 2007 году он стал заместителем Генсека КПК, заместителем Председателя КНР, заместителем Главнокомандующего, в общем, «наследным принцем». У них такая система: за 5 лет до истечения полномочий действующего первого лица назначается преемник, и он готовится к тому, чтобы возглавить государство. Си Цзиньпин тоже стал готовиться. Ко всем своим должностям он был еще и ректором Центральной партийной школы. Это что-то вроде Академии общественных наук ЦК КПСС в советские времена. Среди преподавателей и слушателей он отбирал людей опытных и мыслящих неординарно, и создавал «рабочие группы» - по внешней политике, сельскому хозяйству, промышленности, финансам и т.д.

- То есть заранее подготовил себе команду...

- Совершенно верно. Каждая группа разрабатывала какую-то программу. И как только на XVIII съезде КПК (ноябрь 2012 года) Си Цзиньпин был объявлен первым лицом, он провозгласил небывалую для Китая, да и для всего мира, долгосрочную программу развития до 2049 года. Она называется «Китайская мечта». Вот почему мой аналитический центр называется «Русская мечта и китайская мечта». Потому что я надеюсь, что у нас тоже будет что-то похожее на «Китайскую мечту». Полностью эта программа называется «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации». Главное слово здесь «нация». Это национальная, патриотическая программа. К 2049 году, когда исполнится 100 лет создания Китайской Народной Республики, страна по замыслу Си Цзиньпина, должна стать «могучей, процветающей демократической, цивилизованной социалистической державой». Этот план был разбит на этапы. В частности, к 2021 году, столетию основания Китайской компартии, планировалось создать «общество средней зажиточности»: в два раза увеличить ВВП и реальные доходы на душу населения, ликвидировать нищету. Компартия под руководством своего нового вождя всего этого добилась в срок, несмотря на Ковид-19 и экономические санкции США, которые начались в 2018 году.

ПАРТКОМ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

- Но на одних планах и лозунгах передовую экономику вряд ли построишь. Как на практике проходили преобразования в Китае в последние 10 лет?

- Во-первых, там не мешали развиваться ни частному бизнесу, ни государственному, как у нас иногда любят вводить все новые нормы, придираться…

- И ни проверок, ни налогов, ни расстрелов?

- Все слышали, что в Китае на стадионах расстреливали коррупционеров. Сейчас такого нет. Расстреливают только убийц, насильников и изменников Родины. Си Цзиньпин начал системную борьбу с коррупцией, которая за три десятилетия «реформ и открытости» достигла колоссальных размеров. Дэн Сяопин еще в начале 80-х выдвинул лозунг «Обогащайтесь!» И обогащаться бросились все - не только предприниматели и банкиры, но и партийные кадры, армейские генералы, офицеры госбезопасности.

- И власть закрывала на это глаза?

- Ну знаете же выражение: коррупция – смазка экономики. Так что смазки не жалели. Но коррупция приняла такие размеры, что начала создавать проблемы для экономики. Огромные откаты, вседозволенность чиновников мешали развитию бизнеса. А еще коррупция создавала большие проблемы в обществе. Известные события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году как раз были направлены против коррупционеров. Когда к власти пришел Си Цзиньпин, он сказал: «Либо партия победит коррупцию, либо коррупция победит партию». И начал системную борьбу. Не очень надеясь на «обогатившуюся» государственную юстицию, он наделил особыми полномочиями партийные контрольные органы. Помните, в КПСС тоже были ревизионные комиссии, комитеты партийного контроля. Партийная система КНР до сих пор копирует советскую. Там контролирующая структура называется «Комиссия по проверке партийной дисциплины». Поскольку в Китае трудно добиться успеха, не будучи членом Компартии, как и у нас было в Советском Союзе, то через эти комиссии проходят представители всех элит - промышленной, научной, партийно-административной. И даже многие миллиардеры и миллионеры – они же тоже члены партии, их тоже стали расспрашивать, откуда деньги, особенно первый миллион. За десять лет правления Си Цзиньпина через эти чистки прошли 1,4 млн. кадровых работников. Одним из первых был посажен, например, партийный куратор органов госбезопасности. Он был до прихода команды Си Цзиньпина одним из 9 членов Постоянного комитета Политбюро, который правит страной. У него из дома во время обыска вывезли четыре грузовика наличности, грузовик ювелирки и еще по мелочи несколько машин. Были арестованы высший военный деятель, руководитель Службы госбезопасности, министры, губернаторы. В стране началось наведение порядка под лозунгом «Править при помощи законов».

- Какие приговоры выносились по коррупционным делам?

- Смертная казнь с отсрочкой на два года. Этот типичный приговор означает пожизненное заключение с возможностью сокращения срока, если человек «деятельно раскается», восполнит ущерб.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕНУЗА

- Но не только же чистки изменили обстановку в Китае?

- Безусловно. Главное нововведение нынешнего вождя в том, что он фактически отказался от курса Дэн Сяопина с приоритетной ориентацией на обслуживание западных рынков, на насыщение их дешевыми товарами. Такое было возможно за счет дешевой рабочей силы, экономии на экологических мероприятиях. Нужно завод поставить, значит, поставим, пусть дымит.

- Да, был я в Пекине - дышать было нечем.

- Там все время туман висел из-за электростанций, заводах на угле. Прямо в городе, по его периметру. Потому что плевать на людей, главное – доходы, выход на западные рынки. Многие реки и озера были отравлены, леса вырубались. Китайцев эксплуатировали, им крупно недоплачивали. Решив с этим покончить, Си Цзиньпин провозгласил «новую нормальность». Главное – это человек, китаец. Ему должно становиться лучше с каждым годом. А западные рынки и так уже завоеваны. По существу, Си Цзиньпин преобразовал «реформы и открытость» в «социализм с китайской спецификой». Он начал возвращать Китай к социализму, но очень постепенно и не отрицая капиталистической составляющей. Он не меняет схему производства общественного богатства, а корректирует схему его распределения. К 2020 году рыночная экономика Китая давала 60% ВВП, 60% налогов, создавала 80% рабочих мест. Кто же в своем уме будет резать курицу, несущую золотые яйца?

- В СССР большую роль играло моральное поощрение труда – почетные грамоты, доски почета…

- Конечно, в Китае это тоже есть. Например, в центре Пекина, прямо в Императорском дворце на стене висят портреты лучших инженеров, рабочих. В разных городах я видел такие доски почета, много лозунгов, прославляющих труд на благо Родины. Но главное, я думаю, это все-таки грамотное распределение финансовых потоков. Компартия через госбюджет и главные банки оказывает своевременную помощь тем, кому плохо, или, наоборот, кому надо, чтобы было еще лучше. Например, таким передовым отраслям, как цифровизация, роботизация, искусственный интеллект. Если частное предприятие начинает шататься, но оно нужно стране, ему тоже обязательно помогут. Во время ковида шло вливание денег в малый и средний бизнес, снижали и даже отменяли налоги.

Вообще, «социализм с китайской спецификой» можно представить как треугольник. Один катет – это социалистическая, плановая экономика. Второй – рыночная, капиталистическая. И соединяет их гипотенуза – партия, которая следит за гармонией между этими «катетами» и в зависимости от ситуации оказывает помощь то одному, то другому. Есть немало целевых программ. Например, государство стимулирует частные и государственные предприятия брать на работу выпускников вузов, даже если в них нет особой необходимости…

А накануне ХХ съезда КПК, который состоялся в октябре прошлого года, Си Цзиньпин заявил, что в Китае построена новая модель развития человечества – «социализм с китайской спецификой».

- Не страны, а всего человечества?

- Именно так! У других стран может быть своя специфика, но сочетание капиталистической и социалистической экономик под руководством стабильно и непрерывно правящей партии, которая формулирует национальные приоритеты и ориентиры, такая схема применима по всему миру. Мы не навязываем такую систему, сказал главный коммунист планеты, но мы готовы делиться опытом.

МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ?

Мы пошли другим путем

- А в России можно воплотить китайский опыт? Что для этого нужно?

- Вернемся к тому, что китайский опыт – это хорошо забытый российский. Тот же НЭП, пятилетние планы, партийное руководство, есть там и свой Госплан, только он по-другому называется. Русские всегда что-то изобретают, а другие народы запускают это в производство и потом нам же продают. Ну а если следовать по модели треугольника, то два катета - рыночная экономика и государственная у нас есть. Вопрос, есть ли такая правящая партия, общественная организация, которая выражала бы интересы всего народа. С моей точки зрения, этого компонента недостает.

Вообще, у нас давно возникает вопрос об использовании китайского опыта. Он остро стоял еще при Горбачеве. Одной из задач его поездки в Пекин в 1989 году было обсуждение этого опыта с Дэн Сяопином. Уже тогда в Кремле и соседних зданиях были сторонники «китайского пути». Если при Горбачеве главными были гласность, «новое мышление», а не экономика, то в Китае, наоборот: главное – экономика, а потом уже всякие надстройки.

Но когда Горбачев приехал в Пекин, как раз случились события на площади Тяньаньмэнь (расстрел демонстрантов в начале 1989 года, которые требовали демократических реформ и свободы слова, - Ред.). Китайское Политбюро было парализовано. Только у Дэн Сяопина хватило решимости дать приказ разогнать демонстрантов. Была пролита кровь. Но он удержал партию, удержал страну, она не развалилась и после некоторой пробуксовки снова пошла вперед.

В Посольстве СССР была тогда организована встреча с приехавшей делегацией. Я в ней участвовал, поскольку сопровождал Горбачева, готовил ему выступления. Встреча проходила в специально оборудованном помещении, где невозможно подслушивание. И Горбачев говорил: «Мне здесь некоторые подбрасывали, что нужно идти по китайскому пути. Сегодня я увидел, куда ведет этот путь. Он ведет на площадь Тяньаньмэнь. Так вот, я этим путем не пойду». И не пошел. Последствия сделанного тогда выбора мы расхлебываем и сегодня…

КИТАЙЦЫ В ЦИФРАХ

Нищих (с доходом ниже 4000 юаней в год) – после 2020 года больше нет

Бедных (с доходом от 1000 юаней в месяц) – 600 млн человек

Средний класс (кто может позволить себе покупку квартиры, машины и турпоездки за границу) – 400 млн человек

Долларовых миллионеров – 8 млн человек

Долларовых миллиардеров – 357 человек

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