«Это дает уверенность в завтрашнем дне»: Холдинг Эн+ объявил о старте приема заявок на третий поток стипендиальной программы

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Есть такая традиция у некоторых российских корпораций – поощрять талантливых студентов. Зародилась она не просто так. Учреждая стипендии одаренным учащимся, компании, как будущие работодатели, стремятся найти лучшие кадры.

Делает так и энерго-металлургический холдинг Эн+. В 2021 году компания запустила свою стипендиальную программу, чтобы поддержать талантливых и перспективных студентов, для которых профессиональное развитие – не просто слова, а важная цель в жизни.

За пару лет с момента запуска проект завоевал интерес сотен студентов из разных регионов страны, а 13 июня холдинг объявил о старте приема заявок на уже третий поток программы. Претендовать на стипендию могут студенты-очники 2-6 курсов в высших и средних профессиональных учебных заведениях по профильным для Эн+ направлениям подготовки - энергетика и металлургия, а также востребованным социальным – медицина и педагогика. Последние, кстати, включили в программу в прошлом году.

Независимо от направления, студент должен быть отличником или, как минимум, хорошистом, активным волонтером, участником олимпиад, вести научную и творческую деятельность. В общем, чем больше достижений, тем выше шанс на победу.

Студент Иркутского научно-исследовательского технического университета Роман Масленников – как раз из таких. Серьезный и скромный молодой человек. По мелочам и на всякие развлечения не разменивается, знает, чего хочет от жизни и идет к своей цели не по головам, а благодаря упорному труду и усердной учебе.

В школе Роман планировал поступать на экономиста, но будучи абитуриентом сориентировался, что электроэнергетика – гораздо перспективнее.

- Поэтому решил поступать на это направление, тем более проходил туда по баллам на бюджет, - рассказывает Роман.

О стипендиальной программе Эн+ студент Масленников узнал из новостной группы вуза в соцсетях. Почему бы не поучаствовать, решил он, подал документы и, как говорится, вышел в финал.

Для Романа Масленникова стипендия холдинга - это история не только про деньги, хотя для студента они играют большую роль. (сколько получают стипендиаты см. в «Программа в цифрах»).

- Это возможность познакомиться с компанией, - говорит он. – И огромная мотивация для того, чтобы заниматься любимым делом, не беспокоясь о хлебе насущном. Я с головой ушел в учебу, в науку. Сейчас работаю в команде над реализацией проекта по производству водородно-топливных элементов.

География третьего потока стипендиальной программы Эн+ - 20 городов России: Иркутск, Братск, Санкт-Петербург, Тайшет, Красноярск, Ачинск, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск, Нижний Новгород, Миасс, Волгоград, Тихвин, Иваново и Назарово. Среди учебных заведений-участников – ведущие университеты страны, профильные энергетические, металлургические, медицинские, педагогические вузы и учреждения СПО.

Фото предоставлено Эн+

БОЛЬШОЙ ПЛЮС

Специалист по охране труда 2 категории Кристина Шостак училась в магистратуре на управлении электроэнергетическими системами. Энергетикой увлеклась еще в школе, осознав, что это уникально и востребовано.

- О стипендиальной программе узнала от своего заведующего кафедрой и загорелась этой идеей, - говорит Кристина. - Собрала пакет документов о своих достижениях, отправила заявку и ждала результатов первого тура. Он проходил заочно. Второй тур – очное собеседование, его я тоже прошла успешно.

Сегодня Кристина уже работает в холдинге Эн+, а стипендия стала для нее хорошим подспорьем во время учебы.

- Участие в этой программе обязательно рекомендую, - заключила Шостак. – Это большой плюс, на который обратит внимание ваш будущий работодатель.

К слову, по итогам программы предыдущего учебного года 15% участников уже стали сотрудниками компании Эн+, еще половина студентов планирует трудоустройство после окончания обучения. Холдинг заинтересован в приеме на работу молодых и активных специалистов, способных решать современные задачи на реальном производстве.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫСИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ

- Стипендия от Эн+ дает уверенность в завтрашнем дне, - рассуждает участник первого потока программы Иван Коновалов, электромонтер 6-го разряда на предприятии холдинга. Его можно назвать потомственным специалистом, поскольку на выбор профессии Ивана повлиял отец – опытный электрик и энергетик. Он вдохновил сына и показал, что энергетика - одна из главных отраслей страны.

- Для меня процесс участия был несложным, - вспоминает Иван. – Подал заявку, написал мотивационное письмо о себе, потом прошел собеседование. Главное преимущество в том, что благодаря программе тебе не нужно беспокоиться о бытовых проблемах. Ты можешь полностью посвятить себя научной работе или изучению иностранных языков, саморазвитию в целом. Благодаря программе я также посетил Красноярскую и Саяно-Шушенскую ГЭС. Незабываемые впечатления. Это сильно повлияло на мою квалификацию как будущего специалиста.

Сейчас Иван Коновалов занимается наладкой электрооборудования. В его задачи входит настройка микропроцессорных устройств. Работа Ивана вдохновляет, останавливаться на достигнутом он не планирует.

- Наша стипендиальная программа дает возможность не только получить дополнительное финансирование, но и сразу попасть в мир промышленности и энергетики – лучшие ученики смогут поучаствовать в наших стажировках, а затем и прийти к нам на работу, - подчеркнул руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков. - Расширив программу непрофильными для Эн+ направлениями – педагогикой и медициной, мы надеемся усилить кадровый потенциал в регионах ответственности холдинга.

Фото предоставлено Эн+

Основная цель, которую Эн+ ставила при запуске стипендиальной программы – выявить и поддержать одаренных студентов, заинтересованных в профессиональном развитии. Основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска много раз говорил о важности непрерывного повышения компетенций молодых специалистов. А как нельзя лучше молодежь мотивирует учиться и добиваться результатов именно широкая система поощрений. Помимо стипендий, для участников программы Эн+ предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая участие в профессиональных конференциях, годовую подписку на профильную электронную библиотеку, а еще стажировки и экскурсии на предприятия компании.

Совсем скоро множество талантливых и перспективных студентов получат приятные бонусы, которые помогут не только обрести новые знания, но и раскрыть свой потенциал.

ПРОГРАММА В ЦИФРАХ

150 учащихся получат поощрение в третьем потоке:

- 55 металлургов,

- 35 энергетиков,

- 20 педагогов,

- 40 врачей.

Стипендия будет выплачиваться ежемесячно в течение 2023-2024 учебного года. Ее размер будет зависеть от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения. Например, стипендия студента 3-го курса колледжа будет составлять 10 тысяч рублей в месяц, а студента 5-го курса вуза – уже 25 тысяч рублей в месяц.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Студенту необходимо зарегистрироваться на портале career.enplusrusal.ru и подать заявку до 16 июля 2023 года. Там же можно подробно ознакомиться с программой и условиями участия. С 17 июля по 26 августа будет проведена экспертиза полученных заявок. Имена 150 стипендиатов компании назовут в сентябре 2023 года.