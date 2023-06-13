Россияне считают «Волгу» лучшим советским автомобилем

Лучшим советским автомобилем россияне назвали «Волгу». Фото: Иван МАКЕЕВ

В России постепенно возрождаются советские марки автомобилей. Вновь открывшийся завод «Москвич» уже выпустил первые машины на продажу, а теперь Минпромторг поддержал возрождение автобренда «Ока». Тем временем россияне вспомнили советские автомобили и выбрали лучший из них.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Согласно итогом опроса сайта KP.RU, лучшим советским автомобилем россияне назвали «Волгу». За эту машину проголосовали 33% участников исследования.

«Считаю, что самый лучший автомобиль – «Волга», - уверенно заявляет участник опроса.

Еще 16% россиян проголосовали за «Победу». А замыкает тройку лидеров «Жигули» и 15% голосов.

По 14% голосов россияне отдали за «Чайку» и «Ниву». При этом многие вспомнили, что нива особенно была полезна за городом, где не было хороших дорог.

«Нива хороша для сельской местности, где не всегда есть хорошие дороги, это машинка - труженица, как говорится», - говорит участник опроса.

«Волга была престижная, но тяжелая, а Нива - вездепроходец, маленький джип», - соглашается другой.

4% опрошенных заявили, что лучшей советской машиной считают «Москвич», а 3% опрошенных проголосовали за «Запорожец». А вот «Ока», о возрождении которой как раз и зашла речь, набрала всего 1% голосов.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 17,2 тысячи человек.