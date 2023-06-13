ФСБ заявила, что в 2023 году на транспорте предотвращено 28 терактов

В Москве состоялось заседание, на котором рассмотрены актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса в условиях проведения специальной военной операции. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Александра Бортникова, состоялось заседание, на котором рассмотрены актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса в условиях проведения специальной военной операции.

В своем выступлении директор ФСБ России Александр Бортников обратил внимание собравшихся, что «целями украинских спецслужб и националистических формирований являются нарушение транспортного сообщения, прежде всего, вблизи зоны проведения СВО, создание препятствий для воинских перевозок и срыв снабжения новых российских регионов».

«Для совершения терактов на объектах железнодорожной, автомобильной и авиационной инфраструктуры противник использует диверсионно-разведывательные группы и пособников из числа российских и украинских граждан», - отметил глава ведомства.

Он также подчеркнул, что в соответствии с установками НАК государственными органами принимаются необходимые меры по недопущению подобных преступлений. И в том числе благодаря этому, с февраля прошлого года на объектах транспорта было предотвращено 28 диверсий и террористических актов.

В ходе заседания сотрудниками спецслужбы была подчеркнута «необходимость системного контроля за осуществляемой на местах работой по обеспечению транспортной безопасности, одобрены дополнительные меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса».

Отметим, что в заседании НАК приняли участие полномочные представители Президента России в федеральных округах, руководители антитеррористических комиссий ряда субъектов Российской Федерации, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб.