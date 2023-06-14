Россияне помогают подопечным благотворительных фондов ездить на лечение и учебу

В Калининград пришел проект Яндекса «Помощь рядом». Благотворительные фонды, которые сотрудничают с ним и представлены в регионе, смогут бесплатно возить своих подопечных на такси.

Перевозчиками выступают таксопарки и водители — индивидуальные предприниматели из числа партнеров Яндекс Go. Для проекта отбирают только водителей с высоким рейтингом. Кроме того, перед началом сотрудничества таксисты должны познакомиться с обучающими материалами. Сервис не берет комиссию с таких заказов, а для подопечных фондов такие поездки бесплатны. Пожертвования могут сделать и пользователи, включив округление цены поездок в приложении Яндекс Go, Яндекс также вносит свой вклад в бесплатные поездки для подопечных фондов на ежемесячной основе.

В Калининграде «Помощь рядом» сотрудничает с несколькими фондами. Например, Everland помогает с социальной адаптацией и поиском работы людям с ограниченными возможностями здоровья, а Guide dogs занят социальной реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья при помощи обученных собак. С нуждающимися в паллиативной помощи детьми работает «Дом Фрупполо», который также получит возможность бесплатно пользоваться такси.

– Программа позволит детям с семьей посещать специализированные занятия нашего надомного хосписа. Важно то, что Яндекс придумал понятные, прозрачные и доступные инструменты для вовлечения людей в благотворительную деятельность, – рассказала директор детского благотворительного хосписа «Дом Фрупполо» София Лагутинская.

Директор «Помощь рядом» Илья Шаров добавил, что программа поможет подопечным благотворительных фондов ездить на лечение, учебу и по другим важным делам.

– Значит будет меньше пропусков занятий и процедур, меньше опозданий на важные собеседования и больше времени на то, чтобы жить полноценной жизнью, – поделился Илья Шаров.

«Помощь рядом» работает четвертый год. Бесплатные поездки для подопечных фонда доступны уже в 33 городах по стране. Только за последний месяц водители, присоединившиеся к проекту, совершили более 43 тысяч поездок в интересах подопечных благотворительных организаций.