Отвозят на лечение, учебу и по важным делам: как таксисты России помогают подопечным фондов

Благотворительные фонды, которые опекают людей с особенностями здоровья в Астрахани, получат поддержку социального проекта Яндекса «Помощь рядом». Подопечным таких организаций будут оплачивать поездки на такси. Перевозчиками выступают таксопарки из числа партнеров Яндекс Go. Для участия отбирают только таксистов с высоким рейтингом, а перед выполнением заказов им надо будет познакомиться с обучающими материалами.

В Астрахани «Помощь рядом» сейчас сотрудничает с несколькими фондами. Например, «Подарок ангелу» помогает людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

– Благодаря бесплатным поездкам наши подопечные смогут посещать еще больше занятий, а также проходить реабилитацию, которую сейчас приходится отменять из-за неудобного или отдаленного расположения центров, – рассказала менеджер по работе с семьями «Подарок Ангелу» Эльвира Балоянц.

В ассоциации родителей детей с расстройствами аутистического спектра «Аутизм.Астрахань» рассказали, что коррекционные школы, куда ходят подопечные фонда, зачастую расположены в отдаленных районах города.

– Семьям приходится добираться на учебу рано утром в час пик, а это серьезное испытание для ребенка с аутизмом. Учитывая, что основная часть денег в таких семьях идет на коррекционные занятия, медицинские препараты и основные жизненные траты, то средств на ежедневные поездки на такси до школы не остается, – объясняет соучредитель ассоциации Татьяна Чулкова. – Программа «Помощь рядом» будет действительно огромной помощью в финансовом плане, поможет сохранить психологический климат в семье, оставаться социально активными.

Поездки подопечным фондов оплачивает Яндекс. Жертвователем может стать любой пользователь сервисов Яндекс Go. Для этого нужно включить округление цены: до 10, 50 или 100 рублей. Например, при округлении до десяти, если поездка стоит 133 рубля, с карты клиента спишется 140 рублей. Разница пойдет на благотворительность.

«Помощь рядом» запустили три года назад. Проект действует в 33 регионах по стране. За последний месяц подопечные благотворительных фондов совершили более 43 тысяч бесплатных поездок. К «Помощь рядом» подключились свыше 100 тысяч водителей по стране.