Вопрос дня: А вы готовы встретиться с роботом на дороге? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края:

- Лучше с роботом на дороге встретиться, чем с пьяным идиотом за рулем. В развитии беспилотных технологий вижу только плюсы.

Михаил Ушаков водитель грузовика с 15-летним стажем:

- Роботы разрядятся, а водители останутся работать. Я смотрел видео, как на Севере ездит беспилотник, а водитель сидит рядом на подстраховке. Но в идею массового распространения беспилотников не очень верю. У наших машин может в любой момент электрика заглючить, дороги тоже все в ямах-сюрпризах, хотя платные участки хорошо сделаны, с разметками, знаками.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Я с ним уже встретился - как-то ездил на роботакси. Технология шагнула очень далеко вперед по сравнению с западными производителями. У них пока полуавтоматы, а у нас система работает сама по себе. Очень четко отслеживает ситуацию на дороге. Но пока что роботакси пригодно только для простых поездок из точки А в точку Б. Местами на магистралях роботизированная техника вполне сможет существовать. Но дальнобойщик - это же не только водитель, а еще и экспедитор, механик. Он решает миллион разных задач. Полностью заменить его мы пока не можем.

Геннадий Онищенко академик РАН:

- И я уже встречался с этим чудом - на трассе между Москвой и Питером. Много раз видел такие легковые машины и в столице. Сам факт этого у меня никаких психологических комплексов не вызывает. Когда я в 80-е работал на Московском метрополитене главсанврачом, поезда метро уже водили на авторежиме. И ничего. Считаю, это большое и нужное дело.

Юрий Андрюков, капитан полиции в отставке, 15 лет служил в ГИБДД:

- Не завидую я своим бывшим коллегам. Еще лет пять, и в группах разбора ДТП будут ломать голову, кто виноват в аварии - человек или робот. А если робот травмирует или убьет пешехода или пассажира? Кому отвечать - разработчикам? Нужно срочно дорабатывать юридическую базу.

Владислав Халамов, директор центра технического творчества в Челябинской области:

- Я бы сам с удовольствием посмотрел вблизи на эту машину. Но беспилотники надо выпускать на трассы в идеальном состоянии. Ведь водители, которые сядут рядом, - не инженеры, и внести изменения в программу в случае сбоя не каждый сможет. А рынку запчастей придется расширить свой ассортимент с учетом комплектации таких грузовиков. Одной отверткой поломки не исправить.

Амаяк Акопян иллюзионист, заслуженный артист России:

- Автомобиль, мчащийся по дороге без водителя, - это своего рода тоже почти цирковой номер. Лишь бы у этого «автоиллюзиониста» не начались технические галлюцинации.