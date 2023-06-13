Герой спецоперации «Z» ефрейтор Фатерин сбил два самолета и турецкий «Байрактар»

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не надлежит мыслить, что слепая храбрость даёт над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов предупреждал: «Не таскайте за собой больших обозов, главное быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов».

ВЫВЕЛ ГРУЗ ИЗ ЗОНЫ ОБСТРЕЛА

Сержант Музафер Меметов

Сержант Музафер Меметов Фото: Минобороны РФ

«Водитель-заправщик взвода материального обеспечения сержант Музафер Меметов выполнял задачи по снабжению топливом и горюче-смазочными материалами российских подразделений, находящиеся в районах боевого соприкосновения. В ходе заправки одного из подразделений противник открыл артиллерийский огонь по району дислокации заправляемой техники. Находясь под огнем противника, не теряя самообладания в сложной ситуации, Музавер оценив условия местности, выбрал наиболее безопасный район. Взяв руководство водителями боевых машин подразделения на себя, Меметов организовал смену района заправки, не допустив поражения техники артиллерийским огнем противника. На следующий день колонна материально-технического обеспечения, в составе которой двигался Музафер, попала в засаду, головная и замыкающая машина были обездвижены. Завязался бой. Сержант Музафер Меметов в условиях непрекращающегося огня, понимая, что попадание снаряда в машину с горючим приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники вывел автомобиль из зоны обстрела».

ДАЛ ТОЧНЫЕ ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ В БОЮ

Лейтенант Евгений Петрушин

Лейтенант Евгений Петрушин Фото: Минобороны РФ

«Мотострелковая рота лейтенанта Евгения Петрушина в составе батальонной тактической группы российских войск выполняло задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских боевиков. Продвигаясь по маршруту наступления российских подразделений, Евгений выявил на подступах к населенному пункту долговременную огневую точку украинских националистов. Оценив ситуацию, Петрушин грамотно организовал систему ведения огня с учетом рельефа местности, после чего вместе с подчиненными атаковал позиции противника. Ведя огонь из автоматического гранатомёта, прямым попаданием по долговременной огневой точке националистов Евгений уничтожил расчеты пулемета и гранатомета. Также в ходе боя Евгений Петрушин осуществлял корректировку минометного огня по движущимся резервам противника. Благодаря своевременным и точным целеуказаниям минометные расчеты российских войск остановили и обратили в бегство колонну противника, уничтожив две боевые машины пехоты и три бронетранспортера. Мужественные и самоотверженные действия лейтенанта Евгения Петрушина позволили выполнить поставленную задачу по освобождению населенного пункта».

СБИЛ ДВА САМОЛЕТА И ТУРЕЦКИЙ «БАЙРАКТАР»

Ефрейтор Роман Фатерин

Ефрейтор Роман Фатерин Фото: Минобороны РФ

«В ходе специальной военной операции оператор зенитного ракетного комплекса «Бук» ефрейтор Роман Фатерин выполнял задачи по уничтожению средств воздушного нападения противника. Проявляя отвагу и самоотверженность, с риском для жизни под артиллерийскими обстрелами стартовых позиций батареи и при нападениях диверсионных групп противника, вел боевую работу, осуществляя поиск и уничтожение воздушных целей националистов, тем самым обеспечивал выполнение боевых задач. За время специальной военной операции в результате грамотных и профессиональных действий Фатерина силами зенитного ракетного расчета были уничтожены один Су-25, один Су-24 и один ударный беспилотный летательный аппарат турецкого производства «Байрактар». За мужество и профессионализм, проявленные при выполнении задач ефрейтор Роман Фатерин награждён медалью «Суворова».