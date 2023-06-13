Рейсы участников ПМЭФ в Санкт-Петербурге заправляют с помощью блокчейн

Заправка самолета проводится в онлайн-режиме с помощью приложения на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика. Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

В аэропорту Пулково начала работать первая в мире блокчейн-платформа «Смарт Фьюэл» для моментальной оплаты заправки самолетов. Цифровой сервис, разработанный компанией «Газпром нефть», существенно сокращает время взаиморасчетов между авиакомпаниями и топливным оператором. Вместо 4-5 дней процесс оплаты занимает всего 15 секунд. Первыми с помощью блокчейн-системы заправили рейсы с участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Мероприятие откроется 14 июня в выставочном центре «Экспофорум».

«Смарт Фьюэл» - полностью российская разработка. Весь процесс – от заказа заправки лайнера до оплаты и обмена отчетными документами - проходит в онлайн-режиме через приложения на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика. С помощью блокчейн-платформы «Газпром нефть» провела уже более 15 тысяч заправок в аэропортах России.

«Цифровая система» «Смарт Фьюэл» – первый в авиации успешный опыт интеграции технологии блокчейн в процесс заправки самолетов «в крыло», - рассказал генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров. - Благодаря использованным решениям наша разработка обеспечивает высокий уровень информационной безопасности и ускорение межрейсового обслуживания самолетов до 10%. Планируем и дальше расширять географию нашей блокчейн-платформы и подключать новых партнеров из числа авиакомпаний и российских банков».

Впервые цифровая система заправки была представлена в 2021 году как раз на Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас она применяется уже в 20 крупнейших аэропортах страны. С ее помощью заправляются лайнеры российских авиакомпаний в Москве, Мурманске, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске и в других городах.

«Технологии в аэропорту «Пулково» направлены на оперативное обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Для этого мы активно внедряем инновационные цифровые решения. Запуск блокчейн-технологий на перроне позволяет обеспечить высокий уровень сервиса для авиакомпаний», - отметли главный операционный директор «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт Пулково) Андрей Дробович.