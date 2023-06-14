В Новой Казховке полностью затопило более 700 жилых домов. Фото: REUTERS

Бьют их на «Востоке», бьют на «Западе», а они все не учатся

Группировка войск «Восток» в районе Макаровки в ДНР за сутки отразила три атаки ВСУ, из 10 БТР, задействованных в атаках, 8 уничтожены. В районе Ровнополя отражены две атаки - поражены два украинских танка и три бронемашины. В районе Пречистовки при отражении атаки уничтожена большая часть ротной тактической группы ВСУ и четыре БМП. Общие потери противника: до 275 националистов, 4 танка, 15 бронемашин, 8 автомобилей, гаубица «Мста-Б». «Южная» группировка войск вывела из строя до 350 боевиков, две бронемашины, 6 автомобилей. «Западная» группировка войск на Купянском направлении нивелировала более 35 «воинов света», один БТР, пикап и гаубицу Д-20. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесла противнику такой урон: до 60 боевиков, две бронемашины, четыре автомобиля, САУ «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении за сутки ВСУ потеряли взвод, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика». Наши ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow, 10 снарядов РСЗО HIMARS, 6 украинских БПЛА. Говорили же Киеву, старье вам британцы подсунули...

Сколько человек пострадало после подрыва Каховской ГЭС

В медслужбе Херсонской области сообщили, что около сотни человек пострадали после прорыва Каховской ГЭС и затопления левобережья Днепра. 84 человека госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение. Только в Новой Казховке полностью затопило более 700 жилых домов в Новокаховском городском округе, - это без учета дачных строений. Международный Красный Крест выразил готовность оказать гуманитарную помощь населению на обоих берегах Днепра.

Кто и что препятствует вступлению Украины в НАТО

Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел и избранный президент Латвии, сообщил, что Венгрия не является главным препятствием для членства Украины в НАТО. В интервью изданию «Европейская правда» латвийский лидер подчеркнул, что шлагбаумом на пути Киева в альянс является внутренняя дискуссия среди широкого круга стран НАТО. Ринкевичс заявил: «Во многих столицах государств-членов альянса нет четкого понимания, что делать с ситуацией, когда воюющее государство присоединяется к альянсу, и что это означает в контексте Статьи 5. Это главный вопрос. Многие государства-члены не могут дать ответ». Ну что, только в споре рождается истина.

Маск знает, почему Киеву не помогут «леопарды»

Илон Маск заявил, что танки Leopard 2, поставленные ВСУ, легко уничтожаются в ходе боевых действий ПТРК и наземными минами ввиду небольшого количества бронемашин и слабой согласованности с другими подразделениями. Маск пригвоздил: «Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и наземными минами». По мнению миллиардера, лучше иметь или очень много таких боевых машин, или не иметь их вовсе. Марс голосует за второй вариант.

В Берлине, невзирая на оскорбления Киева гонят ему бронетехнику

Борис Писториус, министр обороны ФРГ, сообщил, что его страна не станет менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2 на новый. Однако продолжит поставку вооружения Киеву. С июля Германия нарастит поставки отремонтированных танков Leopard 1A5. И до конца года планирует поставить более 100 бронемашин. А не дешевле сразу отправлять их на переплавку?

Почему с раненными бойцами ВСУ не хотят возиться в Европе

Politico сообщает, что ФРГ столкнулась с трудностями лечения солдат ВСУ. По данным представителя некоммерческой группы MediCare Hubs Kyiv, рассмотрение дел по оплате лечения в Германии может «затянуться на несколько недель». Издание отмечает: «Это оставляет раненых солдат и госпитали в неведении относительно того, кто в конечном итоге должен будет покрыть расходы». А вы отправьте их в Японию. Госпиталь в Токио уже принял двух боевиков, потерявших ноги.

На Западе публикуют данные о больших потерях западной техники на Украине

CNN сообщает, что ВСУ потеряли шестую часть от всех поставленных США бронемашин Bradley. Ссылка идет на данные нидерландского портала Oryx, занимающегося анализом информации из открытых источников. По их мнению, 16 из 109 американских бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено за последние несколько дней. Мелко плаваете. Вы у нашего минобороны данные возьмите - и не мучайтесь.

В Киеве продолжают вторить неправый суд на церковью

Александр Ткаченко, министр культуры Украины, сообщил, что суд на Украине отклонил иск канонической Украинской православной церкви к государственному музею-заповеднику «Киево-Печерская лавра» об устранении препятствий монахам для совершения богослужений. Слушание состоялось 13 июня в Хозяйственном суде Киева. Министр культуры заявил, что представители канонической УПЦ не прибыли на заседание и подали ходатайство о переносе слушаний. Оно было отклонено судом как необоснованное. Ткаченко назвал решение суда «первой победой» в деле передачи имущества Лавры украинскому государству. Он выразил надежду, что «она будет не последней». Какой победоносцев...

Есть ли на Украине холера — высокой науке неизвестно

Игорь Кузин, главный санэпидврач незалежной, опроверг информацию о том, что обнаружена холера на подтопленных после разрушения Каховской ГЭС территориях. В интервью «Эспрессо ТВ» он заявил, что в регионах, затронутых прорывом ГЭС, происходит ежедневный мониторинг воды. Кузин сообщил, что в самостийной проверяют все случаи острых кишечных инфекций. И с 1 июня не было зафиксировано ни одного случая холеры. Но на всякий случай напомнил о запрете купания в водоемах из-за риска заболеть кишечной инфекцией, которая продолжается от трех до пяти суток. Еще бы про кипячение воды рассказал, фиксатор.

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