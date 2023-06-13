Отдельный музыкальный батальон: Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир посетили Донбасс

Елена Север и ее сыновья ЮрКисс (на фото слева) и ВладиМир. Донецк, июнь 2023-го. Фото: Предоставлено РМГ

Накануне Дня медицинского работника в Донецке и Луганске высадился очередной «десант» агитбригад артистов.

В этот раз группу возглавила певица, актриса и телеведущая Елена Север, которая приехала вместе с сыновьями, популярными исполнителями ЮрКиссом и ВладиМиром. Причем артисты порадовали зрителей не только своим искусством, но и подарками.

Первой точкой «приземления» этого музыкального десанта 11 июня стала Третья горбольница Донецка. Сюда, в отделение недоношенных младенцев, Елена с сыновьями привезли облучатели для лечения послеродовой желтухи и медицинскую мебель.

Потом отправились в Центр охраны материнства и детства, где выхаживают малышей. Это тот центр, о подвиге докторов которого «КП» уже рассказывала. Тогда замдиректора Дмитрий Бессонов вместе с дежурным врачом и медсестрой 6 часов, пока шел обстрел, собой прикрывали от осколков крох на аппаратах ИВЛ. За этот подвиг Бессонов получил боевую медаль «За отвагу».

Для реанимации артисты доставили очень нужные здесь кондиционеры, внутривенные катетеры и инфузионные краны для капельниц.

Преподнесли подарки и медикам. Персоналу Третьей горбольницы Донецка - печатное устройство для документов. Медикам Центра охраны материнства подарили кофемашину. Кстати, попали в точку - этому подарку обрадовались особенно, давно мечтали. Кофе поможет быть в тонусе во время затяжных дежурств.

А в Луганске артисты участвовали в награждении дипломами за героизм и профессионализм лучших медиков ЛНР. Была там и знаменитая группа «Земляне».

И сюда артисты тоже привезли гуманитарный груз: коляски для больных, в том числе электрические.

А врачам вручили именные подарки от Елены Север и «Землян».

Сейчас многие звездные артисты, лауреаты Премии RU.TV и «Золотого граммофона», тратят свои гонорары на помощь жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В разное время адресами агитбригад марафона «Русского радио» были горячие точки. Прошло более 30 концертов. Артисты выступали в воинских частях, на прифронтовых территориях, на мобилизационных пунктах. Выступали не только для воинов, но и для их семей.