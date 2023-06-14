Быть донором не только почетно, но и полезно: почему некоторым людям жизненно необходимо чаще сдавать кровь

- Смотрите, сдать кровь - это не страшно! Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство «Москва»

Сегодня, 14 июня, отмечается День донора.

Маргаритой Провоторовой, ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Вместе с Маргаритой Провоторовой, ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, разберем, кто может взять на себя эту почетную миссию. И почему некоторым людям буквально жизненно необходимо чаще сдавать кровь.

КТО МОЖЕТ СДАВАТЬ...

Стать донором может человек старше 18 лет и весом более 50 кг. Каждый из желающих проходит медицинское обследование и консультацию врача-трансфузиолога перед процедурой. Если доктора что-то насторожит в общем состоянии пациента или результаты анализов будут не очень хорошими, например, низкий уровень гемоглобина, то к донации (так официально называется сдача крови) не допустят и отправят на дополнительное обследование. Кстати, все анализы потенциальному донору проводят бесплатно.

А КТО НЕ МОЖЕТ

К донации есть и противопоказания, постоянные и временные.

Постоянные: наличие хронических инфекционных, онкологических заболеваний, а также болезни крови.

Срок временных противопоказаний бывает разный. Например, после ОРВИ или гриппа он может составлять 30 календарных дней. А после операций, нанесения татуировок, проведения пирсинга или процедуры иглоукалывания - 120 суток.

Самый длительный период для временного запрета на донорство - 1 год. Он установлен для женщин после рождения ребенка (беременности). С полным перечнем противопоказаний можно ознакомиться на сайте службы крови.

ЗАЧЕМ ДЕЛИТЬСЯ

Донорская кровь нужна гораздо чаще, чем кажется на первый взгляд. Ее используют не только во время крупных трагических событий, техногенных катастроф или аварий. Трансфузии (переливания) могут потребоваться роженицам, во время плановых или экстренных операций, пациентам с онкологическими заболеваниями. Кровь и ее компоненты также используются при изготовлении лекарств для больных гемофилией. Но пока не разработано препаратов, которые могли бы полностью заменить переливание. И те, кто сдает кровь, в прямом смысле спасают чью-то жизнь.

По данным ВОЗ, каждому третьему человеку в течение жизни требуется переливание донорской крови, а до 1,5% жителей России ежегодно нуждаются в подобной процедуре. Кажется, что это немного. Но для того, чтобы обеспечить достаточный запас биоматериала, нам необходимо, чтобы около 4% населения являлись донорами. В настоящий момент, как сообщает НМИЦ гематологии, активные доноры в России - лишь около 1,7%.

ДОНОРСТВО НЕ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ САМОЧУВСТВИЮ

Некоторые не хотят сдавать кровь, потому что где-то слышали, что это вредно для здоровья. Но это всего лишь очередной миф, каких в медицине великое множество! Наоборот, доноры обязаны следить за своим здоровьем. Этот статус делает людей более социально ответственными. Они проходят регулярные осмотры у специалистов, скрининговые исследования. Сама же процедура абсолютно безопасна. Заразиться каким-либо заболеванием, сдавая кровь, невозможно.

Во время процедуры донации пациент находится под постоянным наблюдением медицинского персонала и врача-трансфузиолога. Безопасность донорства подтверждена многолетними научными исследованиями.

Это ОЗДОРАВЛИВАЕТ СЕРДЦЕ И ДАРИТ ОПТИМИЗМ

Есть данные, что сдача крови улучшает ее циркуляцию. В наблюдаемой группе регулярных доноров старше 42 лет было зафиксировано снижение риска сердечных приступов. Также неоднократно наблюдалось, что несколько снижается повышенное давление. Кроме того, доноры лучше адаптированы к восстановлению после потери крови.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

И еще абсолютно точно: большинство из них - люди активные и жизнерадостные. Конечно, это скорее обратная связь, то есть они стали донорами, поскольку имели активную жизненную позицию и были неравнодушными. Хотя ученые считают: сдача крови действительно обладает стимулирующим действием. Так что, если хотите стать чуть более жизнерадостным, попробуйте сдать кровь!