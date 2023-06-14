На этикетках алкоголя предлагают размещать фото спившихся бездомных: К чему это приведет

Фото: Виктор ДРАЧЕВ/ТАСС

С пьянством борются не только в России. Для Ирландии, например, это не менее актуально. Там зеленого змия решили победить наглядной агитацией. С 2026 года на этикетках появятся грозные картинки. Нет, разлагающейся печени или чего-то подобного, как сейчас на сигаретах, не будет. Просто сделают рисунок с каким-то органом тела, страдающим от алкогольных ядов, а рядом - надпись. Например, что употребление алкоголя в молодом возрасте мешает развитию мозга. Или что спиртное за рулем ведет в могилу.

Ирландская инициатива всколыхнула и наших трезвенников. Особенно в Госдуме. Депутаты фракции ЛДПР грозятся разработать законопроект об устрашающих этикетках на бутылках с алкоголем. Чтобы рисовать там, например, фото... спившихся бомжей!

Но возникает законный вопрос: а это поможет?

«Дайте мне два рака легких»

На бутылках со спиртным у нас и сейчас есть надпись о том, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. И что он не рекомендуется лицам в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов. Сторонники более жестких мер считают такие предупреждения формальными: мол, они не эмоциональны. Надо что-нибудь пострашнее!

Опыт «удара по эмоциям» в России уже есть - «страшные картинки» на куреве, которые мы ввели следом за рядом западных стран еще в 2013 году. Все наверняка видели эти ужасы.

Времени прошло немало - помогло?

В 2017 году специалисты Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины провели опрос, и более 60% его участников заявили: мол, «веселые картинки» побудили их задуматься о вреде табака. Примерно половина опрошенных задумались о вреде курения. А 20% иногда стали отказываться от лишней сигареты. Но «задуматься» - не то же, что бросить курить.

- Если опираться только на общую статистику, количество курящих за последние годы в России действительно снизилось, - утверждает кандидат социологических наук Александр Синютин. - Но связано ли это со «страшными этикетками» - вопрос. Ведь был принят целый комплекс мер.

Как напоминает эксперт, запретили дымить в большинстве закрытых общественных помещений, ограничили курение на улице. Ощутимо выросли цены на сигареты. Кроме того, многие молодые люди перешли на вейпы, кальяны и прочую дрянь, до которой наши законодатели только сейчас стали добираться.

- Также на снижение курения значительно повлияла популяризация здорового образа жизни, - продолжает Александр Синютин. - Если когда-то было модно курить, то теперь престижно заниматься спортом. А курение все больше воспринимается как признак принадлежности человека к низшим слоям общества. На мой взгляд, финансовый фактор - штрафы, повышение цен и изменение моды гораздо больше повлияли на российских курильщиков, чем «страшные картинки». Вы посмотрите, в магазинах курильщики с улыбкой на лице говорят кассиру: «Дайте мне два рака легких и один рак желудка», - имея в виду две пачки сигарет одного вида и одну пачку другого. Никакого смущения или содрогания!

«Страшилки» действуют в богатых странах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А что говорит мировой опыт?

- Исследования, проведенные в ряде стран, показывают, что подобные меры действительно могут оказать положительный эффект, - говорит психолог Андрей Сафронов. - Но в других странах они показали обратное. Все зависит от контекста.

Например, в Австралии, после того как там в 2006 году стали наносить на пачки сигарет жуткие картинки, число курильщиков снизилось с 21% до 12,8%. После этого, кстати, и многие другие страны начать пугать курильщиков натуралистическими рисунками.

В той же Австралии появление информации о вреде алкоголя на бутылках тоже оказало эффект: до этого 20% там и не подозревали о возможной связи между чрезмерным потреблением алкоголя и разными формами рака (какие-то простодушные люди в этих развитых странах живут, вы попробуйте россиянина такой информацией напугать!).

Еще один положительный пример - Канада. Там, как показало исследование 2016 года, аж 66% опрошенных заявили, что антиреклама повлияла на их решение снизить потребление спиртного.

А вот исследование в Бразилии не обнаружило заметных изменений в потреблении алкоголя после введения «страшилок» на этикетках. Бразилия в то время (2014 год) переживала серьезный экономический кризис. Это важно в плане «контекста»: отвадить кого-нибудь от пития и чем-то напугать в таких условиях сложнее. Что не отменяет бразильской национальной любви позажигать под сальсу (народный танец).

- В подобных исследованиях, как правило, не учитывались национальные факторы, то есть ментальная специфика разных народов, - объясняет Александр Синютин. - А у нас, как это нередко уже бывало, порой копируется идея, хорошо показавшая себя за рубежом, но не берутся в расчет местные реалии.

Еще один нюанс: грозные надписи и рисунки оказывают эффект лишь первое время, пока они в новинку.

- Потом человек привыкает и перестает это замечать, глаз замыливается, - утверждает психолог Максим Свиридов.

Так что через некоторое время придется придумывать что-нибудь еще пострашнее.

Даешь альтернативу!

Впрочем, страшилки страшилкам рознь. В той же Канаде специалисты Университета Виктория и Школы общественного здравоохранения Университета Онтарио провели эксперимент. На таре со спиртным в магазинах были размещены три разных вида наклеек-предупреждений. Первый вариант - про связь злоупотребления алкоголем и развития рака, два других в том или ином виде призывали пить умеренно. В принципе сработали все наклейки.

Но самой эффективной оказалась та этикетка, где было что-то вроде инфографики с допустимыми дозами спиртного. Женщинам рекомендовалось употреблять не более двух «дринков» в день, мужчинам - не более трех. И как минимум два дня в неделю не пить ничего. «Дринк» - это традиционно принятая порция алкоголя, которая отличается по размеру в зависимости от напитка. В канадском понимании это 360 мл пива, 150 мл вина, 45 мл крепкого спиртного.

Словом, эффективнее оказалось не стращать, а предлагать некую разумную альтернативу. Например, прививать россиянам культуру пития и убеждать переходить с крепкого алкоголя на более «легкие» напитки типа вина.

И главный козырь в борьбе со всякими вредными привычками, как минимум в молодежной среде - бесплатные спортивные площадки во дворах с красивыми тренажерами и эмоциональные рассказы про то, как это круто - пробежать марафон.