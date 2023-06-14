Призрачный вор: Разгадай рисунок-детектив

Призрачный вор Фото: Сергей СОКОЛОВ

В городе открылось новое туристическое агентство «Сакура». В день открытия клиентам предлагали путевки со скидкой. В офисе, который располагался в подвале, было очень людно. И тут произошло непредвиденное. Внезапно погас свет, стало темно. Людей охватила паника. А потом появился грабитель с фонариком и пистолетом. Преступник забрал у посетителей деньги и ценности, а заодно прихватил выручку из кассы. К счастью, кассирше удалось заблокировать дверь. Но, когда свет сумели включить снова, призрачный грабитель исчез. Описать его приметы пострадавшие не смогли: в темноте преступника никто не рассмотрел, а лицо его скрывала маска.

На место преступления прибыл капитан Правдолюбов. Выслушав рассказы потерпевших, он понял, где находятся деньги и украденные вещи и куда делся призрачный грабитель. А вы догадались?

Ответ

Пропажа находится в горшке сакуры. После ограбления преступник не смог сбежать и закопал сюда маску, фонарик, пистолет и добычу. Призрачный грабитель - человек с лысиной, его брюки испачканы землей.