Спорт, развлечения и интеллект: День России в Петербурге отметили масштабно, с интересом и пользой

Фото: REUTERS

День России - праздник, пронизанный чувством патриотизма, единения и гордости за родину. А еще это возможность отлично отдохнуть, повеселиться и ... сделать свой первый шаг к успеху и известности. Именно это и стало основным лейт-мотивом масштабного праздника у главного стадиона Петербурга.

ДОСУГ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Если кто-то спросит, что же было основной "фишкой" прошедшего в Петербурге Дня России, ответить будет сложно. Кому-то больше всего понравился концерт, на котором зажигали кумиры молодежи, блогеры и артисты Ольга Краснова, DAVA, VAVAN, Анатолий Цой, Анет Сай, Сергей Лазарев, Amirchik, Женя Ершов, Саша Стоун, Меджикул, OWEEK, Градусы, Radio Tapok. Другим "зашел" Кубок Мира WRPF по пауэрлифтингу с участием спортсмена и резидента «Insight People» Кирилла Сарычева и спортсменов из 20 стран - он прошел в рамках мультиспортивного фестиваля «Наше Дело», приуроченного ко Дню России.

Ну а кто-то предпочел воспользоваться уникальным шансом познакомиться с блюдами из разных уголков нашей страны на фестивале еды «Гастрономическая карта России». Выбор был огромный - 20 лучших концепций, среди которых блинная, пироговая, пышечная, кондитерская, чайная и многие другие.

ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ

Кроме основной сцены, на Крестовском острове в честь Дня России работало несколько интерактивных площадок. Одной из самых многолюдных была зона, посвященная шоу «Вызов» на ТНТ. Весь день там проходил кастинг молодых ученых для участия во втором сезоне.

- Сегодня все больше компаний нацелены на просвещение и мы также работаем в этом направлении. Молодые ученые учатся презентовать себя, свои знания и навыки, они становятся популярными и, возможно, все больше молодых ребят захотят пойти по такому же пути, - говорит первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова.

Интеллектуальные развлечения - шоу, реалити и викторины - становятся все популярнее. Популяризация знаний открывает молодым ребятам новые возможности для развития: они смогут стать новыми лидерами мнений и повести за собой миллионы людей, транслируя важность образования и научно-популярной информации. Уже очевидно, что интеллект - это не мода, а закономерность, адекватный ответ на вызовы времени. Что-то вроде естественного отбора: выживает умнейший. И здорово, когда это транслируется в массы.

- Настало время новых проектов, в которых на первый план выходят ученые, представители творческой молодежи, соперниками которых становятся звезды и блогеры. Развлекательный контент всегда был уместным и в социальных сетях, и на телевидении, но то, что сейчас в нем задействована молодежь, которая непосредственно будет влиять на развитие нашей страны, это большие позитивные изменения, - считает исполнительный вице-президент Газпромбанка Андрей Серов.- А самое главное, что аудитория для таких проектов созрела, ей интересно видеть не только новые лица, но и понимать, что спорт, популярность, интеллект, творчество - это все рядом, вместе.

Фото: REUTERS

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Одной из самых креативных площадок праздника стал знаменитый Yappy Truck. Все желающие могли зарегистрироваться в Yappy, снять творческие ролики в фотозонах и получить памятные подарки.

- 76 процентов опрашиваемых нами людей, а это большая группа, более тысячи человек, хотели бы зарабатывать творчеством. Мы хотим помогать в этом и постоянно совершенствуем алгоритмы. Недавно запустили выбор по интересам. Это важная история и мы видим к ней интерес, - рассказал генеральный директор видео-платформы Yappy Данила Овчаров. - Если же говорить о популярных направлениях, то большим интересом пользуется образовательный контент, вертикальные короткие видео потребляют очень быстро.

Если кто-то не смог лично побывать на "Газпром Арене", посмотреть, что происходило на стадион можно было в режиме онлайн - события со всех площадок праздника на Крестовском транслировались на RuTube и в социальных сетях. А это значит, что участников праздника было гораздо больше, чем сто тысяч человек. Ведь сейчас аудитория RuTube составляет порядка 40 миллионов уникальных пользователей в месяц.

- На канале представлены разные направления, но наибольшей популярностью пользуются реалити и юмористические шоу. Из менее развитых форматов - длинные видео около 15-20 минут и полупрофессиональные работы блогеров, — говорит генеральный продюсер RUTUBE Давид Кочаров. - Мы видим перспективы для развития образовательного и научно-познавательного контента, такие блогеры есть, аудитория воспринимает их очень хорошо и мы будем активно развивать это направление.

Во время онлайн-трансляции секретами своего успеха делились звезды сцены, спорта и блогеры. Показать, что успех, это вполне реально и достижимо - одна из задач организаторов. Ну а завершился праздник традиционно - гимном России, который вместе с певцами исполнили тысячи зрителей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сенсационный прыжок и вертикальный забег

День России-2023 отметился двумя знаковыми событиями. Впервые в истории страны резидент «Insight People», блогер, мастер спорта России по фитнесу Сергей Бойцов совершил настоящую сенсацию и прыгнул с парашютом в цветах российского флага с «Лахта Центра» – нового символа Санкт-Петербурга и самого высокого небоскреба в России и Европе.

А его коллеги-спортсмены - 89 представителей разных регионов России - совершили вертикальный забег по лестнице «Лахта Центра». Они пробежали по ступеням дистанцию в 80 этажей, в очередной раз доказав, что нет ничего невозможного.