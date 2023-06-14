Медиагруппа «Комсомольская правда» - информационный партнер ПМЭФ

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

14 – 17 июня состоится Петербургский международный экономический форум – самое масштабное деловое событие России. Больше того, одно из крупнейших в мире. «Комсомольская правда» не первый год выступает информационным партнером форума. Для освещения его работы медиагруппа использует все свои ресурсы: газету «Комсомольская правда», сайт-миллионник kp.ru, радио «Комсомольская правда» и каналы в социальных сетях.

В этом году команду «Комсомолки» на ПМЭФ возглавит главный редактор, генеральный директор Олеся Носова.

- Сегодня перед Россией стоит исторический вызов. Мы воюем на всех фронтах, в том числе экономическом и информационном. Ключевые, важнейшие для нашей страны решения будут приниматься на ПМЭФ-2023. Задача «Комсомолки» рассказать о них в максимально доступной форме, - сообщила Олеся Носова. - Благодаря федеральному охвату и оперативной работе журналистов «КП» вся страна будет узнавать о важнейших новостях в реальном времени.

На площадке ПМЭФ «Комсомольская правда» разместит открытую студию, гостями которой станут ключевые спикеры ПМЭФ-2023: члены федерального Кабмина, главы регионов, руководство банков и крупнейших корпораций. Журналисты «КП» обсудят с ними основные вопросы деловой повестки форума. Интервью будут размещены на сайте kp.ru, новости и комментарии озвучены на радио «Комсомольская правда».

Кроме этого, «Комсомольская правда» примет активное участие в деловой программе форума.

В стартовый день 14 июня состоится сессия «Роль женщин в формировании будущего России», организованная партией «Единая Россия» и «КП». Тему обсудят Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущая Юлия Барановская, глава Росприроднадзора Светлана Радионова и др. Модератор - Анжелика Сулхаева, замгенерального директора медиагруппы «Комсомольская правда». В этот же день Анжелика Сулхаева примет участие в дискуссии «Поверить в своё: имидж российской фармы».

15 июня пройдет совместное мероприятие «Комсомольской правды» и ЛДПР - презентация политического алгоритма «Жириновский». Участники ПМЭФ станут первыми, кто его увидит и услышит.

По традиции к форуму медиахолдинг подготовил деловой журнал «Время новых дел», куда вошли интервью с основными участниками форума, аналитика и авторские материалы ведущих российских экономистов. Журнал будет размещен на площадке проведения ПМЭФ; в VIP и бизнес-залах международного аэропорта «Шереметьево», в скоростных поездах «Сапсан» и на бортах «Аэрофлота» . Издание доставят в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, ГосДуму РФ, Совет Федерации РФ, в крупнейшие компании и корпорации. Электронная версия журнала уже размещена на сайте kp.ru (более 50 млн. уникальных посетителей в месяц) в разделе «ПМЭФ-2023».