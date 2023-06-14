«Я – высший хищник»: в Австралии завелся серийный маньяк, убивающий крокодилов

Шокирующая серия событий в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии потрясла общественность. В регионе появился загадочный и безжалостный линчеватель крокодилов. Фото: Shutterstock

Шокирующая серия событий в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии потрясла общественность. В регионе появился загадочный и безжалостный линчеватель крокодилов. Местные власти завели дело о серийных убийствах после звонка от анонимного абонента, взявшего на себя ответственность за содеянное.

Рабочий по уходу за крокодилами Дэвид Уайт обнаружил на берегу реки Дэнтри отрубленную голову и позвоночник 40-летней самки гребнистого крокодила по имени Лиззи. По словам австралийца, он ухаживал за крокодилихой более двух десятилетий. Вскоре ему позвонил неизвестный абонент, который радостно сознался в убийстве.

— Он сказал мне: «Теперь я – высший хищник, ведь я убил крокодила». Затем он похвастался, что это именно он обезглавил более крупного крокодила, найденного в апреле гниющим на пляже Кау-Бей, – поделился Уайт.

Хотя причина смерти Лиззи все еще устанавливается, представитель Департамента окружающей среды Квинсленда посчитал очевидным, что произошло это от рук человека и охраняемые животные «преднамеренно убиваются». Власти также пытаются доказать связь между двумя убийствами, поскольку в первом случае забрали голову, а тело оставили.

Популяция гребнистых крокодилов восстановилась до 20-30 тысяч взрослых особей за последние несколько десятилетий после того, как они были практически истреблены. Отдельно охранялись существа, чья длина достигала четырех метров.

Сейчас рептилии широко распространены в северных районах Австралии, но на людей они нападают относительно редко: с 1985 года было зафиксировано всего 42 нападения рептилий. 12 из них завершились смертельным исходом. Некоторые жители считают, что обезглавливание хищников может быть актом мести после недавней волны нападений крокодилов на людей.

Так, в феврале охотники поймали четырехметрового крокодила без одной ноги, который съел по меньшей мере двух домашних собак и вел себя агрессивно по отношению к местным жителям. Его переселили в зоопарк, владельцы которого согласились использовать животное для образовательных целей.

В мае представители властей поймали и подвергли эвтаназии двух крокодилов, которые были найдены выше по течению от того места, где без вести пропал 65-летний рыбак Кевин Дармоди. Вскрытие привело к обнаружению человеческих останков в одной из рептилий.