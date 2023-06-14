Фото: РОСГВАРДИЯ

В Луганской Народной Республике, в одном из гаражных кооперативов спецназ Росгвардии обнаружил диверсионную школу ВСУ.

«В помещениях, связанных сетью подземных ходов, зафиксированы признаки присутствия иностранных наемников и подпольного производства взрывных устройств для диверсий», - сообщили в Росгвардии.

Фото: РОСГВАРДИЯ

В нескольких гаражах бойцы нашли множество вскрытых гранат и мин различного типа, чертежи российской военной техники, а также автомобильные номера европейского государства и полотно с лозунгами на польском языке.

Фото: РОСГВАРДИЯ

На стенах гаражей были плакаты с подробными тактико-техническими характеристиками российской военной техники. Все это указывает на подготовку диверсий.

«Предметы, представляющие опасность для гражданского населения, изъяты и уничтожены установленным порядком», - отметили в Росгвардии.