Фото: РОСГВАРДИЯ
В Луганской Народной Республике, в одном из гаражных кооперативов спецназ Росгвардии обнаружил диверсионную школу ВСУ.
«В помещениях, связанных сетью подземных ходов, зафиксированы признаки присутствия иностранных наемников и подпольного производства взрывных устройств для диверсий», - сообщили в Росгвардии.
Фото: РОСГВАРДИЯ
В нескольких гаражах бойцы нашли множество вскрытых гранат и мин различного типа, чертежи российской военной техники, а также автомобильные номера европейского государства и полотно с лозунгами на польском языке.
Фото: РОСГВАРДИЯ
На стенах гаражей были плакаты с подробными тактико-техническими характеристиками российской военной техники. Все это указывает на подготовку диверсий.
«Предметы, представляющие опасность для гражданского населения, изъяты и уничтожены установленным порядком», - отметили в Росгвардии.