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Происшествия14 июня 2023 8:55

Спецназ Росгвардии обнаружил диверсионную школу ВСУ

В ней готовили украинских террористов польские наемники
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Фото: РОСГВАРДИЯ

Фото: РОСГВАРДИЯ

В Луганской Народной Республике, в одном из гаражных кооперативов спецназ Росгвардии обнаружил диверсионную школу ВСУ.

«В помещениях, связанных сетью подземных ходов, зафиксированы признаки присутствия иностранных наемников и подпольного производства взрывных устройств для диверсий», - сообщили в Росгвардии.

Фото: РОСГВАРДИЯ

Фото: РОСГВАРДИЯ

В нескольких гаражах бойцы нашли множество вскрытых гранат и мин различного типа, чертежи российской военной техники, а также автомобильные номера европейского государства и полотно с лозунгами на польском языке.

Фото: РОСГВАРДИЯ

Фото: РОСГВАРДИЯ

На стенах гаражей были плакаты с подробными тактико-техническими характеристиками российской военной техники. Все это указывает на подготовку диверсий.

«Предметы, представляющие опасность для гражданского населения, изъяты и уничтожены установленным порядком», - отметили в Росгвардии.

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