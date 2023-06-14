Матвей Северянин: разоблачение мифа о том, что вся работа – в Москве

С этим не соглашается Матвей Северянин, предприниматель, основатель онлайн-школы по обучению востребованным интернет-профессиям.

— Матвей, откуда появился тренд на переезд в Москву?

— Я думаю, столица манит людей с момента основания. В те времена это было оправданно: в основном там начинались и заканчивались торговые пути.

Сегодня развиваться и расти можно в любом городе, я часто пишу об этом в соцсетях. Но люди очаровываются историями успеха, фасадом красивой жизни. А ваш покорный слуга, неутомимый Матвей Северянин, год за годом публикует разоблачение этой «московской сказки» и раздаёт удочки, чтобы и стар и млад могли себе заработать 50-70 000 р. из любой точки страны за пару часов в день в интернете.

— Считается, что в регионах работа есть только на заводах. Люди не очень туда хотят, даже несмотря на рост зарплат. Что же им делать?

— Ну, конечно, работа в регионах не сводится только к заводам. Смотрите, мы организуем бизнес-туры по стране. Приезжаем в живописный город, в первый день проводим экскурсию по достопримечательностям и пробуем местную кухню. На второй организуем конференцию: обмениваемся опытом, разбираем кейсы, устраиваем дискуссии.

На таких мероприятиях я вижу огромное количество российских предпринимателей. Настоящих, которые и двигают экономику нашей страны вперёд. Идейные пытливые умы со всех уголков страны, которые активно развивают бизнес в своих городах. Пожалуйста: занимайтесь бизнесом сами или работайте на таких частных предпринимателей.

— Не каждому дано быть предпринимателем. Что делать простым людям из маленьких городов, где негде расти и развиваться?

— Осваивать интернет. Даже в селе, в котором нет завода или университета, одни коровы да комбайны, – связь-то уж точно есть. И среди всех окружающих его полей это – самое непаханое.

— Комбайнёров и доярок — в блогеры?

— Ну что вы. Помимо TikTok и YouTube в интернет с каждым днём выходит всё большее количество бизнесов. Им нужны сайты, реклама, соцсети. Иметь штатного SMM-щика, таргетолога и дизайнера затратно, поэтому бизнесы ищут людей на сдельную работу. В интернете сотни вакансий SMM-менеджеров от 35 000 , таргетологов – от 30 000 . Вся работа – удалённо.

Это понимает и наше государство, делая правильные шаги навстречу бизнесу. За 10 минут можно оформиться самозанятым, за пару дней получить ЭЦП. Прекрасное заведение МФЦ есть в каждом городе. Налог всего от 4%. Условия созданы: бери и делай.

— Встаёт вопрос времени и денег: переучиваться на новую профессию стоит дорого, да и не у каждого в запасе есть 4-6 лет на вуз.

— Что касается вышки, я не устаю повторять: такие денежно-временные инвестиции — безумие и отвага. За редким исключением профессий типа врачей, инженеров, юристов и т.п. Есть масса приличных онлайн-школ, где новые специальности осваиваются за несколько месяцев при минимальных вложениях, а зарабатывать можно уже в процессе обучения. Главное – отнестись к выбору онлайн-школы с умом: почитать отзывы, поискать – нет ли на нее разоблачений, не замешана ли она в каких-либо мутных историях.

— Молодёжи такое обучение будет понятно и легко — они и так из телефона не вылезают. А старшему поколению что делать?

Есть программы, которые подходит всем, кто умеет писать на клавиатуре. Это и студенты, и мамы в декрете, и люди постарше: все они после обучения находят свою нишу. Было бы желание.

Мы, например, помогаем с трудоустройством выпускникам нашей онлайн-школы, а самых перспективных — берём к себе в команду. Средняя зарплата ребят в команде —выше, чем в городах их проживания. Работают все удалённо, конечно.

И никто из них не хочет уезжать в Москву, понимая, что он живёт в комфортных привычных условиях и ему на всё хватает.

— Если выпускники вашей онлайн-школы могут работать из любой точки мира, почему же они не то, что не уезжают в Москву, а вообще остаются в России?

— Потому человеку по его натуре проще жить там, где он родился, где его близкие и друзья. В родном городе он знает, грубо говоря, где продаётся хлеб, а где машину помыть. Поэтому наша школа даёт знания именно для удалённой работы.

В том, что человек зарабатывает больше у себя в городе, есть ещё один плюс. Он больше тратит в местных магазинах, поддерживая местных же предпринимателей. Он больше платит налогов, а значит — больший бюджет получат садики, школы и больницы его района. Получается, все мы станем немножко богаче.

Так что я с полной уверенностью заявляю, что счастливым и обеспеченным можно быть в любом городе.