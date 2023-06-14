Сбер принял публичную политику ответственного финансирования

Сбер разработал и принял публичную Политику ответственного финансирования – это первый такой документ для российских финансовых институтов, сообщил на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) корреспонденту «Комсомольской правды» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«В документе четко приписаны направления развития банка, - отметил Александр Ведяхин. - Например, не кредитуем ломбарды, микрофинансовые организации, политическую деятельность, добычу асбеста (потому что это концероген) и ряд других направлений. Когда формировали эту политику, то изучили 50 лучших подобного рода документов из международной практики, обсудили с ведущими банками и партнерами. В первую очередь с Национальным ESG Альянсом. Утвердили эту политику, опубликовали. Ее можно посмотреть. Это первый комплексный документ такого уровня. Надеемся, что он задаст стандарты, на которые будут ориентироваться другие банки и финансовые институты».

Напомним, ESG расшифровывается как «Environment, Social, Governance». В переводе с английского — «окружающая среда, общество, управление». Это стратегия развития компании, которая предусматривает прозрачность в менеджменте, заботу об экологии и людях, с которыми соприкасается компания.

Что же касается управления ESG-рисками в Сбере... Новый документ вводит пять уровней таких рисков и прописывает оценки и инструменты управления каждым из них. В Политике ответственного финансирования также указано, какие продукты относятся к «зеленым», адаптационным, социальным, ESG-продуктам.