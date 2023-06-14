Беспилотники приравняют к большим самолетам в России

Владимир Путин подписал серию поручений, которые должны будут создать в стране нормальную отрасль использования воздушных дронов. В Фото: Иван МАКЕЕВ

Владимир Путин подписал серию поручений, которые должны будут создать в стране нормальную отрасль использования воздушных дронов. Вот какие распоряжения дал президент:

- Надо убирать административные ограничения, которые мешают развитию услуг с использованием беспилотников. Это могут быть и новые способы доставки грузов, аэрофотосъемка земли…

Правда, сейчас примерно в половине регионов страны подъем дронов в небо запрещен в принципе. Но это все же временная мера.

- Лизинговым госкомпаниям до 2030 года поручено купить отечественные беспилотники для сдачи их в аренду. Большие дроны могут стоит по 5-10 млн. рублей, поэтому возможность взять их в лизинг, а не купить, действительно способна подстегнуть рынок.

- «Принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации», - говорится в поручении.

Кроме этого, президент распорядился перевести на цифру систему воздушного движения. Фактически, дроны могут приравнять к «взрослым» летательным аппаратам.

- Минобороны и ФСБ поручено «изменить подходы, ограничивающие цифровых геопространственных данных». Это должно повысить скорость обработки информации.

- Корпорация «ВЭБ.РФ» должна будет профинансировать внедрение перспективных технологий, включая беспилотную авиацию.

- В Нижегородской, Рязанской, Самарской, Сахалинской, Томской, Тульской областях, республике Башкортостан, республике Татарстан, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе должны появиться центры поддержки разработки и производства беспилотников.