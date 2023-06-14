В Минобороны заявили, что российский танк выдержал 14 попаданий из гранатометов

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В заявлении начальника пресс-центра группировки «Восток» сообщается о ярком примере проявленного мужества и героизма при выполнении боевой задачи.

«Командир танковой роты старший лейтенант Михаил Арефьев вел бой на одном из участков Южно-Донецкого направления. В ходе боя экипаж танка Арефьева уничтожил взводный опорный пункт и БМП противника. Заметив, что второй танк взвода подбит старший лейтенант Арефьев заслонил своим танком подбитую машину и наносил по противнику огневое поражение, чем обеспечил эвакуацию экипажа», - сообщил представитель группировки «Восток».

В рапорте указывается, что в ходе боя танк старшего лейтенанта Арефьева получил 14 попаданий из противотанковых средств противника, в результате которых боевая машина вышла из строя.

Арефьев покинул с экипажем танк, огнем из стрелкового оружия прижал врага к земле и обеспечил подход экипажа второго танка к своей позиции. После этого оба экипажа на танке покинули место обстрела укрывшись под броней. Танкисты вернулись на свои позиции без потерь.

По данным Минобороны России на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» уничтожают противника, который пытается наступать расчетами тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Экипажи наших огнеметчиков прикрывают расчетами ЗРК «Тор» и «Оса».

Они уничтожают беспилотники «Валькирия» и «Фурия», которыми враг пытается атаковать наших воинов.