Раскрыта главная интрига ПМЭФ: кто будет собеседником Путина на пленарном заседании.

Кто только не был главным собеседником Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме. В свое время эта честь доставалась канцлерам Германии и Австрии, премьеру Италии, президенту Франции, председателю КНР и другим мировым лидерам. Фото: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

Кто только не был главным собеседником Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме. В свое время эта честь доставалась канцлерам Германии и Австрии, премьеру Италии, президенту Франции, председателю КНР и другим мировым лидерам.

В том году главным гостем ПМЭФ стал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Тогда его слова о Донбассе наделили немало шума.

А в этом году Кремль до последнего сохранял интригу, кто же станет основным собеседником российского лидера на пленарном заседании.

- Заметным гостем будет президент Алжира Абдельмаджид Теббун. На Петербургском форуме он вместе с нашим президентом примет участие в основном пленарном заседании. Выступит с докладом и вместе с президентом поучаствует в дискуссии, - рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

Из политиков мирового уровня на форуме еще ожидаются президент Армении, лидеры Южной Осетии и Кубы, премьер-министр Киргизии. Продолжаются переговоры с ОАЭ. Пока страна прислала министра экономики и замминистра промышленности. Не исключено, что приедут и более высокие руководители.

А сразу после ПМЭФ, 17 июня, Владимир Путин встретится с делегацией африканских стран - в Петербург прилетят лидеры Коморских островов (страна председательствует в Африканском союзе), ЮАР, Замбии, Конго, Сенегала, Уганды и премьер Египта.

Ушаков на вопрос «Комсомолки» ответил, что в первую очередь будут обсуждать зерновую сделку.

- Африканские лидеры заинтересованы в постоянных поставках зерна на континент. Они обеспокоены. Их беспокойство конфликтом на Украине как раз и связано с поставками, - объяснил дипломат.

Помощник президента напомнил и о том, что в Москве сделкой не довольны:

- Россию не устраивают текущие условия по зерновой сделке, поэтому страна будет думать о том, стоит ли продолжать ее. Будущее зерновой сделки будет обсуждаться. Анализ происходящего в рамках сделки происходит постоянно. Наша озабоченность в данном контексте хорошо известны, - подчеркнул Ушаков.

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