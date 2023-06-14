Потери ВСУ за 10 суток наступления составили 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными

Боевая работа расчетов гаубиц "Мста-Б" артиллерийских подразделений Западного военного округа. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны России сообщило о групповых ударах высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства.

«Все назначенные объекты поражены. Цель ударов достигнута», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он заявил, что в течение прошедших суток подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, продолжая нести значительные потери в живой силе и технике. Только за минувшие сутки ВСУ лишилось по всей линии соприкосновения более 1165 солдат и наемников.

«Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории», - подчеркнул Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что наиболее активные боевые действия шли на Времевском выступе в районе населенного пункта Макаровка Донецкой народной республики. Там, самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11 боевых бронированных машин.

«В ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь боевых бронированных машин противника. А в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики успешно отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ. Потери противника составили пять танков и пять боевых бронированных машин. В районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой народной республики, Левадное Запорожской области и совхоза «Октябрь» подразделениями российских войск подбито пять танков противника», - перечислил представитель Минобороны России.

Он также отметил, что на Запорожском направлении ударами штурмовой авиации сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области.

Конашенков уточнил, что только на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки наши воины уничтожил более 800 украинских военнослужащих, 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

В других районах наши военнослужащие уничтожили склады артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ, четыре украинских диверсионно-разведывательных группы, а также самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией в районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18», ракетными войсками и артиллерией группировки в течение суток нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.

Конашенков поблагодарил за боевую работу подразделения противовоздушной обороны ВКС России, что сбили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и 20 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

442 - самолета.

238 - вертолетов.

4605 - беспилотных летательных аппарата.

426 - зенитных ракетных комплексов.

9982 - танка и других боевых бронированных машин.

1124 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5111 - орудий полевой артиллерии и минометов.

10947 - единиц специальной военной автомобильной техники.