Дмитрий Песков: спецоперация начиналась и продолжается - как правозащитная

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В День России в Кремле новый лауреат Госпремии, врач Ольга Демичева назвала нашу спецоперацию на Украине правозащитной, - с этой темы журналист «Комсомольский правды» начал беседу с официальным представителем Кремля в среду, 14 июня. - И еще правозащитница сказала, что у нашей страны не было иного пути. И курс президента тогда фактически поддержали также лауреат Госпремии академик Геннадий Сухих, другие награжденные. Еще раньше звучали предложения расширить статус, само понятия «спецоперации» (СВО) в связи с возросшим ее масштабом. И об этом же вчера говорили военкоры на встрече с Владимиром Путиным. Вот как к этим предложениям относятся в Кремле? Будет ли все это пересмотрено как-то? Я имею в виду - название, статус.

- Нет, сейчас об этом речь не идет, - ответил Песков. - Остается специальной военной операцией. И она продолжается. А, с точки зрения того, что это, в том числе, и правозащитная операция…

Действительно, с самого начала мы говорили о том, что одной из главнейших целей операции является защита, именно - защита прав, права на жизнь людей Донбасса.

- И тогда еще один вопрос по поводу вчерашнего события. По-моему, это была уже третья встреча нашего Верховного Главнокомандующего с военкорами. Но такая вот публичная, несколько часов, и - чтобы нам сразу же, день в день, все показали - такое впервые. И все сразу поняли, Дмитрий Сергеевич, что Владимир Владимирови сформировал себе, ну, по сути, «батальон» из очень таких правдивых, неудобных военкоров. Ну, то есть «комбат Путин» теперь будет и нашим военным коллегам, наверное, звонить на фронт. И Владимир Владимирович вчера специально это, в общем-то, как-то подчеркивал. Как к этому относятся в Кремле? Нет ли какой-то ревности у чиновников? И не обидятся ли теперь в Министерстве обороны?

- Нет, конечно, об этом не может быть и речи, - заявил пресс-секретарь. - Потому что, вы знаете, что президент получает информацию из множества источников. Это и ежедневные официальные доклады оборонного ведомства. Он все-таки Верховный Главнокомандующий. Это и общение с простыми людьми. Это и общение с командирами, которые на местах вот буквально минутами ранее закончили бой и вышли из боя. Это - и с ранеными в госпитале.

Свидетелями всего этого общения вы были на протяжении нескольких прошедших недель. Глава государства получает информацию и из СМИ, конечно. Президент получает информацию из множества источников и имеет возможность составить представление о реальной картине на местах.

И, конечно же, он эту свою практику будет продолжать, будет общаться и с военкорами. Об этом вчера говорили. И - просто с военнослужащими. И - с комбатами, и так далее, и тому подобное. Он всегда так делает. В этом его сильная сторона. Спасибо!