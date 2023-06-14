Пирамиды XXI века и дом-луна: пять самых необычных архитектурных проектов наших дней

Moon Dubai (Дубай, ОАЭ) Фото: EAST NEWS

Зодчие во все времена любили удивить публику, чем-нибудь эдаким. Правда, не всегда их амбициозные идеи доходили до реального волощения. «Комсомолка» выбрала самые интересные архитектурные проекты, которые ухе находятся в процессе строительства или близки к этому.

1. Moon Dubai (Дубай, ОАЭ)

Через два года все желающие смогут побывать на Луне, не покидая Землю. И даже поселиться на ней. Канадское архитектурное бюро Moon World Resorts уже строит в Дубае шарообразное здание – точную копию спутника нашей планеты.

Высота (равно как и диаметр) дубайской Луны составит 224 метра – настоящий небоскреб! Сфера будет «стоять» на диске, в котором расположатся отель и частные резиденции. Внутри же самой «луны» будет воспроизведен лунный пейзаж, которой позволит посетителям ощутить себя космическими туристами. Пока детали проекта хранятся в строжайшем секрете: известен только внешний облик новой архитектурной жемчужины Дубая.

Mega-City Pyramid (Токио, Япония) Фото: wikimedia.org

2. Mega-City Pyramid (Токио, Япония)

Жилищный кризис преследует жителей японской столицы уже давно. Город за последние десятилетия разросся до немыслимых размеров, а вот земли для строительства больше не стало. И идея построить что-либо на искусственно намытых островах в гавани Токио витала в головах японских архитекторов давно. Но разрешений на такие работы не дают экологи, считающие, что такие постройки нанесут непоправимый ущерб экологии. И несколько лет назад у инженеров и строителей возник элегантный план – увеличить площадь Токио за счет огромного плавучего сооружения. Согласно расчетам, наиболее эффектным и одновременно не слишком затратным будет возведение пирамидального комплекса, который будет держаться на поверхности морской воды.

На плавучей пирамиде смогут жить и работать до 1 млн человек. Также архитекторы пообещали, что она будет настолько устойчивой, что без каких-либо проблем на ней можно будет возводить 100-этажные небоскребы.

Готовая пирамида будет в 14 раз выше самой высокой египетской пирамиды. Бумажный проект уже готов и даже одобрен токийской мэрией. Строители обещают уложиться за год-полтора. Но все упирается в финансы: пока нет инвесторов, готовых вложить деньги в строительства Mega-City Pyramid. Однако, как заверяют японцы, таковые могут найтись в любой момент. А это значит, что совсем скоро Токио прирастет новыми, надводными кварталами.

Пирамида Тираны (Тирана, Албания) Фото: Shutterstock

3. Пирамида Тираны (Тирана, Албания)

А вот албанцы и туристы, приезжающие в Тирану, смогут попасть в грандиозное пирамидальное строение уже в этом году: в албанской столице откроется Пирамида Тираны.

На самом деле, Пирамиду Тираны не построят с нуля, архитекторы просто реконструируют комплекс, который начали строить в Тиране в конце 1980-х годов. Длилось это долгих десять лет, после чего в 1988 году открыли в нем музей, посвященный бывшему лидеру албанских коммунистов Энверу Ходже.

После того, как коммунизм в Албании больше решили не строить, музей закрыли, а величественное здание стало разрушаться. Но теперь Пирамида Тираны обретет новую жизнь – она станет еще краше, еще монументальней и еще выше. А внутри нее появится молодежный центр.

Центр искусств (Чжухай, КНР) Фото: wikimedia.org

4. Центр искусств (Чжухай, КНР)

Великой Захи Хадид уже как семь лет нет с нами, но ее архитектурное бюро продолжает удивлять нас своими творениями. И уже этой осенью в китайском Чжухае, название которого переводится как «жемчужное море», распахнет свои двери здание необычной красоты. Кто-то считает, что оно похоже на цветок лотоса, но авторы проекта говорят, что их вдохновляли силуэты перелетных птиц. И действительно, Центр искусств Чжухая, который возвели над искусственным озером, своими очертаниями чем-то напоминает крылья птиц, парящих в небе.

Этот проект уже назвали одним из лучших в этом году. И самым необычным: ведь если смотреть на здание чжухайского Центра искусств с разных углов, то может показаться, что его «крылья» вибрируют под потоками воздуха точно так же, как и у настоящих птиц, и сам он будто парит над гладью водоема.

Центр Гилдера (Нью-Йорк, США) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. Центр Гилдера (Нью-Йорк, США)

Центр Ричарда Гилдера стал одним из корпусов одного из самых знаменитых музеев мира – Американского музея естествознания (AMNH), расположенного в Нью-Йорке. Строительство величественного музея в неороманском стиле началось в 1874 году и закончилось через три года. Но со временем выставочных площадей стало не хватать, и к основному корпусу стали пристраивать дополнительные, зачастую нарушая единый ансамбль, чем вызывали недовольство нью-йоркцев.

Вот и возведение нового корпуса - Центра Гилдера все время сопровождали скандалы. После того, как стало известно, что архитектор Жанна Ганг будет строить атриум с формами, напоминающими каньоны американского юго-запада, сторонники классицизма взбунтовались – традиционный музейный стиль никак не вязался с новаторскими идеями Ганг. Но здание Центра все равно построили, расположив его позади основного корпуса. Особенно остались довольны «зеленые» - новый музейный центр стал самым энергетически эффективным и самым экологически чистым зданием в Городе Большого Яблока.

Центр Гилдера, строительство которого обошлось почти в полмиллиарда долларов, буквально кишит насекомыми – в вивариях там летают тысячи бабочек, а в специально оборудованных закрытых, но прозрачных со всех сторон пространствах, хозяйничают миллионы муравьев. И это не случайные задумки музейщиков: Центр целиком посвящен насекомым.