Реки мелеют, урожай гибнет, цены растут: США и Европу накрывает небывалая засуха

B Европе установилась сильная засуха, негативно повлиявшая на водные ресурсы Фото: EAST NEWS

Европа и США готовятся к аномально жаркому лету. Согласно отчету, подготовленному Обсерваторией Коперника, занимающейся изучением засухи в мире, под солнечным ударом в этом сезоне в большей степени окажется западная часть Средиземноморья. Там уже сейчас наблюдается снижение влажности почвы и уменьшение объема воды в реках и озерах.

В период с мая прошлого года температура в северном Марокко, Алжире, южной части Испании, южной Франции и северной Италии была на 2,5°C, а иногда и на 4°C выше средней. Этим рекордам способствовали длительные и интенсивные волны тепла. При этом погодные условия в конце этой весны оказались хуже, чем в 2022 году, когда в Европе установилась сильная засуха, негативно повлиявшая на водные ресурсы, сельское хозяйство и производство энергии. На сегодня Испания страдает от нехватки воды, в частности, Андалусия, где водохранилища заполнены на 25%.

Низкий урожай ожидается в этом году на Пиренейском полуострове (за исключением северной Португалии), в северной Африке и центрально-южной Франции. Также, скорее всего, останутся без урожая в Марокко, Алжире и Тунисе. Спасение многие эксперты видят в осадках, которые прошли на Балканах, в отдельных регионах Италии, Франции и Турции - там прогнозы по будущему урожаю остаются благоприятные.

США и Европу накрывает небывалая засуха Фото: REUTERS

РАСКАЛЕННОЕ ЗАПАДНОЕ ПОЛУШАРИЕ

Но если Европа только готовится к приходу жары, то на западном полушарии от засухи страдают уже в полную меру. Высокие температуры фиксируют в большей части Центральной Америки. В критическом состоянии сейчас находится Панамский канал. Сильная засуха сказалась на озере Гатун, которое подпитывает канал, уровень воды в нем сильно снизился. В июле может быть достигнут исторический минимум. Поэтому управление Панамского канала приняло решение ввести ограничения по весу для судов.

В США эксперты прогнозируют рост цен на продовольствие из-за надвигающейся жары. Так, во Флориде в этом году урожай апельсинов может упасть на 56% по сравнению с прошлым годом, а персиков в Джорджии - на 90%. Хуже всего обстоят дела в американской житнице, Канзасе, где ожидается самый низкий урожай пшеницы за последние 60 лет. Не исключено, что мукомольным заводам в штате придется закупать зерно в Восточной Европе.

К сожалению, кукуруза, которая могла бы компенсировать проблемы с пшеницей, также может не уродиться в этом году. Из-за высоких температур в мае, установившихся на Среднем Западе - от Техаса до Северной Дакоты, - есть опасения по поводу урожая кукурузы, сои и других культур. Все это может ударить по животноводческому сектору.

В США эксперты прогнозируют рост цен на продовольствие из-за надвигающейся жары Фото: EAST NEWS

Пугающую картину наблюдали на выходных жители Техаса. Из-за низкого уровня кислорода в воде в Мексиканском заливе погибли десятки тысяч рыб. В выходные их выкинуло на берег. Власти штата попросили местных жителей не выходить на пляжи, поскольку туши из-за жары стали гнить. Сейчас представители Департамента дикой природы вместе с сотрудниками парков очищают пляж Китана от мертвой рыбы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Согласно отчету, посвященному продовольственному кризису, в 2022 году количество людей в мире, столкнувшихся с голодом, увеличилось на 33% по сравнению с 2021-м. Кроме того, уже четвертый год подряд растет число людей, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности.