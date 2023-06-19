Почему лифты падают?

Эксперты отмечают, что в последнее время лифт – это не просто кабина с мотором. А очень умная машина! Подъемные машины оснащены сенсорами, начинены искусственным интеллектом и облачными технологиями. Умные лифты оптимизируют энергопотребление и улучшают управление трафиком в зданиях, интегрируются с мобильными приложениями, позволяющими пассажирам заказывать лифты, получать информацию о времени ожидания и состоянии машины.

Но то речь о современных и умных лифтах. А мы поговорим о самых обычных. По данным Ростехнадзора, почти 20% действующих в России подъемных машин требуют замены: в стране поставлено на учет около 496 тыс. лифтов, из них около 100 тыс. отработало назначенный срок службы в 25 лет

Больше того, за пять месяцев 2023 года в регионах России уже произошло 62 ЧП в лифтах и на эскалаторах. И это лишь те случаи, которые попали в новостные сводки. Но и их достаточно для того, чтобы понять масштаб лифтового бедствия.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ТОТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ

Начинаешь разбираться в ситуации, и пользоваться лифтами пропадает всякое желание. Расскажем лишь о происшествиях, которые произошли за последние три месяца.

В мае лифт с подростком в московской многоэтажке на улице Верхние Поля упал с 11 на 6 этаж (мальчика госпитализировали с переломом ноги). В Уфе пара пенсионеров оказалась заперта в лифте горящей многоэтажки (вызволили спасатели).

В апреле из-за придавленного лифтом рабочего Следственный комитет в Татарстане возбудил уголовное дело. В 18-этажном здании в Энгельсе мужчина сорвался вниз на лифте и после аварийной остановки ударился головой. СК начал проверку из-за травмы ребенка на эскалаторе в торговом центре Махачкалы.

В марте в одном из торговых центров Иркутска погиб рабочий, сорвавшийся в шахту лифта. Аналогичная история произошла на мебельной фабрике в Петербурге. Также в Северной столице трехлетнему мальчику зажало ногу на эскалаторе. В Екатеринбурге зажало подростка на эскалаторе в торговом центре. Рухнувший лифт убил 22-летнего парня на ул. Невской в Самаре (ЧП произошло во время замены оборудования).

Усугубляется ситуация еще и тем, что на рынке есть компании-производители лифтов, главная задача которых – получить контракт на поставку подъемных машин, а что с ними дальше будет и в чьи руки попадут – дело десятое. А попадают они в управляющие компании, где работают престарелые механики и инженеры, нередко увлекающиеся алкоголем. Главная цель руководства управляющих компаний – тотальная экономия на услугах и кадрах. А это значит, что лифты находятся без должного надзора десятилетиями.

КАРТЕЛЬ С СЫНОМ ГУБЕРНАТОРА?

Расскажем несколько показательных историй и о производителях лифтов. В первой одну из ключевых ролей сыграл Андрей Левченко, сын бывшего губернатора Иркутской области.

«Состоялось рассмотрение в Арбитражном суде Московского округа громкого дела о привлечении ООО "Мосрегионлифт" к административной ответственности за заключение картельного соглашения с ООО "Звезда" и ООО "ЩЛЗ" при проведении Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области в 2018 году закупки работ по замене лифтов. Суд подтвердил законность наложенного антимонопольным органом штрафа в размере 42 млн рублей», - говорится в сообщении ТАСС от июля 2022 года.

К тому времени Кировский райсуд Иркутска приговорил Андрея Левченко к девяти годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 1,6 млн рублей. Директор компании "Звезда" Олег Хамуляк приговорен к восьми годам исправительной колонии общего режима, штрафу в размере 1,3 млн рублей. Еще один фигурант дела приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 1,3 млн рублей, двое - к четырем годам условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 900 тыс. рублей каждому. Также суд удовлетворил в полном объеме исковые требования Фонда капремонта многоквартирных домов Иркутской области на сумму свыше 55 млн рублей.

«По версии следствия, Левченко создал организованную группу, в которую входили Хамуляк и его заместитель. Они заключили в Москве картельные соглашения с предприятиями, производящими лифты. Благодаря этому коммерческая организация заключила с Фондом капремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтового оборудования, и ей было перечислено более 559,6 млн рублей, производственным предприятиям - более 435,2 млн рублей. В результате незаконно извлечен доход на сумму почти 1 млрд рублей», - резюмирует ТАСС.

Позже Иркутский областной суд смягчил решение Кировского районного суда Иркутска, а в мае 2023 года Андрей Левченко вышел на свободу по УДО.

А чего стоит растянувшаяся на годы история с заменой лифтов в Татарстане?

«Татарстанская антимонопольная служба вышла на тропу войны с крупнейшим российским производителем лифтов — ПАО «Карачаровский механический завод», - сообщало «Реальное время» - Предприятие выиграло конкурс на замену лифтов в Казани и Набережных Челнах по программе капремонта многоквартирных домов, но договор стороны так и не заключили. По данным заказчика — Фонда ЖКХ, завод избегал этого под надуманным предлогом, поэтому по его жалобе ФАС включила производителя лифтов в список недобросовестных подрядчиков, тем самым отлучив от участия в госзакупках на три года. Предприятие свою вину отрицает и винит в случившемся сам фонд, параллельно пытаясь отменить решение антимонопольщиков через арбитраж».

Пример из жизни управляющих компаний, которым наплевать на пассажиров лифтов.

С начала 2023 года в Татарстане случилось как минимум три случая падения кабин, два человека погибли, еще несколько пострадали. Один из таких инцидентов произошел в январе в Казани: женщину, которой стало плохо, фельдшеры на носилках занесли в лифт, чтобы позднее госпитализировать. Однако что-то пошло не так: кабина с молниеносной скоростью стала падать вниз. На уровне второго этажа сработала аварийная остановка и обошлось без погибших, но с переломами. Отойдя от шока, пострадавшие обратились к председателю ТСЖ с обвинениями в отвратительном содержании лифта. Однако тот, в свою очередь, обвинил самих жильцов: «Лифт совершенно не падал. Просто они перегрузили его. Они не хотят брать на себя вину. Лифт не упал, а приземлился в резкой форме», - сообщил «Федерал-пресс». ТСЖ перекладывает ответственность на пострадавших, не задумываясь о том, кто содержит лифты в таком состоянии, что они летят с 9 этажа вниз.

Похоже, пора отстраивать новую систему производства и контроля состояния лифтов. Эта прогнила с головы до пят.