«Х5 клуб» рассказал о самых зожных регионах

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Такие данные представили специалисты единой программы лояльности X5 Group «Х5 Клуб» в первом индексе «Авокадо», который они презентовали сегодня. Индекс рассчитывается как соотношение здоровых продуктов в РТО к общему РТО торговых сетей, где последний принимается за 100%. И в среднем по стране он составляет 15,2%.

В Кабардино-Балкарской Республике наибольшей популярностью в первом квартале 2023 года пользовались бананы, а покупатели из Карачаево-Черкесской Республики чаще всего останавливались на выборе экзотических фруктов. При этом если в Карачаево-Черкесии самыми популярными орехами оказались фундук и кешью, то в ХМАО и Тюменской области потребители отдают предпочтение в основном кедровым орехам. А в целом по стране самыми востребованными «здоровыми» продуктами стали груша, айва, рыба и рыбные продукты, а также растительные сыры.

В целом по стране динамичнее всего росло потребление выпечки без сахара и глютена (776%), груш и айвы (305%), морепродуктов (269%), растительных аналогов молочных продуктов (276%). При этом спрос на растительные аналоги молока (соевое, кокосовое, миндальное и другие) наоборот сократился на 63%. Также снизились продажи диетического мяса птицы и сахарозаменителей.

«Х5 поддерживает стремление наших покупателей вести здоровый образ жизни, в первую очередь за счет предоставления широкого выбора полезных продуктов, которые позволяют разнообразить и сбалансировать рацион. Более того — это одна из целей стратегии устойчивого развития компании, принятой еще в 2019 году. Мы запустили Индекс “Авокадо” для того, чтобы в постоянном режиме мониторить, как меняется востребованность продуктов для правильного питания в разных регионах страны, и какие конкретно продукты чаще всего выбирают посетители наших магазинов. Индекс будет выходить в ежеквартальном режиме и будет отражать изменение динамики потребления в регионах нашего присутствия», - отметил Александр Чухонцев, директор по лояльности и партнерствам Х5 Group.

Примечательно, что продукты для здорового питания в среднем попадают в каждый 7 чек, их выбирают около 35 миллионов покупателей практически по всей стране. Всего за первые три месяца 2023 года было продано почти 970 миллионов товаров для здорового питания, включая более 11 миллионов штук авокадо. В ТОП-3 регионов по количеству проданных единиц этого фрукта оказались помимо «зожных лидеров» - Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик – Иркутская область и Ставропольский край.