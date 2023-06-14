Каждый четвертый россиянин считает, что блогеры должны получать лицензии для своей работы

Участники опроса считают, что профессию блогера пора сделать официальной Фото: Shutterstock

Сегодня, 14 июня, во всем мире отмечается День блогера. Они поют, делятся рецептами, лайфхаками, показывают красивую жизнь, а то и вовсе просто дурачатся на камеру, но зачастую становятся известнее звезд и зарабатывают больше бизнесменов. Кого-то такой успех восхищает и вдохновляет, а кого-то, наоборот, раздражает. Однако половина россиян сходятся в одном – профессию блогера пора сделать официальной. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, четверть опрошенных считают, что блогеры должны получать лицензию, разрешающую им работать. Если же человек создает некачественный или даже опасный контент, разрешение на дальнейшую деятельность ему просто не дадут.

Еще 20% россиян считают, что в стране нужно создать единую базу блогеров, где будет отслеживаться их деятельность и доходы. А 13% и вовсе предлагают запустить тестирование на профпригодность, чтобы исключить из цифрового пространства тех, кто «портит молодежь» и выманивает у честных людей деньги.

«Надо строго контролировать контент. Они (блогеры – прим. ред.) имеют большое влияние на молодежь. И неизвестно, чему учат», - говорит участник опроса.

«Это тунеядцы: снимают все подряд и что попало и думают что это хорошо и смешно», - негодует другой.

10% россиян считают, что необходимо ввести возрастные ограничения для посещения блогов. Да, у кого-то детская тематика постов, но не у всех, поэтому каждого блогера, как СМИ, надо промаркировать, чтобы понимать, какие страницы детям посещать можно, а какие – нет.

Еще 11% говорят, что возрастные ограничения нужны и для самих блогеров. Дети и подростки не должны вести свои страницы, и тем более зарабатывать, это может сформировать у них неверные ценности, считают респонденты.

А вот 6% предлагают обучать блогерскому мастерству в колледжах и вузах, тогда мы точно получим более качественный контент и более ответственных специалистов.

При этом 58% россиян заявили, что нужно оставить блогеров в покое, и точно не пытаться сделать их ремесло профессией.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 3,8 тысячи человек.