Россияне объяснили, от чего должна зависеть зарплата учителей

Россияне считают, что на доход учителя должны влиять число рабочих часов и стаж Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Госдуме предложили повысить зарплату учителям. Законопроект предлагает сделать минимальную зарплату для учителя в размере двух с половиной МРОТ вне зависимости от региона. Большинство россиян эту идею оценили, но добавили, что хорошие учителя должны также получать еще и надбавки, а также перечислили от чего должен, в итоге, зависеть доход педагога.

Согласно итогам опроса сайта KP.RU, 46% россиян уверены, что доходы учителей должны зависеть от количества их рабочих часов, ведь кто-то преподает только в трех классах, а кто-то – в десяти.

33% опрошенных говорят, что зарплата должна зависеть о стажа. Если человек всю жизнь проработал в школе, он должен получать больше, чем тот, кто начал преподавать всего 3-5 лет назад.

«База у всех должна быть одинаковая абсолютно, плюс надбавки за выслугу лет, за сверх часы и т. д.», - говорит участница опроса.

18% россиян считают, что на доход педагога должны влиять отзывы учеников и их родителей. Если все довольны, то учителю полагается надбавка. Однако остальные предположили, что так делать нельзя, а то недобросовестные родители могут начать выпрашивать хорошие оценки для детей в обмен на положительный отзыв.

«Отзывы детей и родителей - это прямой путь к шантажу, чтобы оценки хорошие ставили», - рассуждает респондент.

Еще 12% считают, что на зарплату учителя должны влиять оценки учеников. 11% - число учеников, которые еду на предметные олимпиады и побеждают в них. 7% предположили, что на доход должны влиять награды учителя, а еще 6% верят, что даже преподаваемый предмет может и должен влиять на зарплату.

1% россиян заявили, что зарплаты должны зависеть от уровня престижности школы, в которой работает педагог. А 3% выбрали вариант «другое», сообщили, что, в первую очередь, труд педагога нужно оценивать по знаниям учеников, ведь учитель должен не только хорошо объяснить предмет, но и заинтересовать каждого школьника, найти подход к любому.

А вот 27% опрошенных заявили, что зарплаты у всех учителей должны быть абсолютно одинаковыми, вне зависимости от стажа, наград, региона и так далее.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 8,6 тысячи человек.