Обновленная «Соль» на РЕН ТВ признана самой популярной музыкально-развлекательной программой на российском ТВ

Премьерный выпуск программы «Соль» нового сезона, первым гостем которой стал один из самых популярных современных российских артистов и музыкантов – SHAMAN, позволил обновленной «Соли» с большим отрывом возглавить рейтинг всех музыкально-развлекательных программ на российском ТВ на прошедшей неделе, включая и программы на федеральных каналах*.

Выпуск «Соли» с участием SHAMAN, показанный на телеканале РЕН ТВ 9 июня в ночном эфире, стал самым популярным за всю историю программы с 2015 года. В ключевой для развлекательного телевизионного сегмента аудитории «Все 14-44» программа получила долю 7,5%**, значительно превысив показатели всех предыдущих сезонов. Премьера «Соли» позволила РЕН ТВ не только добиться собственного программного рекорда, но и выйти на 2-ое место в пятничном позднем прайме в аудитории «Все 14-44»!

Телевизионная аудитория премьерного выпуска вплотную приблизилась к 1 млн человек***, в цифровой среде общий охват аудитории контентом программы составил более 700 тыс. пользователей.

* Mediascope, Россия, 100 тыс. +, все 14-44, 05 – 11.06.2023

** Mediascope, Россия, 100 тыс. +, все 14-44, 00:01 – 01:01, 10.06.2023

*** Mediascope, Россия, 100 тыс. +, все 4+, 00:01 – 01:01, 10.06.2023