От космоса до керна: В день открытия Питерского экономического форума «Роснефть» заключила четыре соглашения о развитии технологий

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Нынешний XXVI Петербургский международный экономический форум как и в прошлые годы стал площадкой для активного взаимодействия различных корпораций. Так, например, в день открытия мероприятия ПАО «НК «Роснефть» подписала четыре важнейших соглашения.

СВЯЗЬ И МОНИТОРИНГ

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» и «Роснефть» договорились о сотрудничестве в области применения спутниковых систем в производственной деятельности нефтяной компании. Прежде всего, это взаимодействие в сфере геотехнического мониторинга производственных объектов, в области развития дистанционных методов изучения и мониторинга Земли, обнаружения выбросов парниковых газов, в том числе метана, а также обеспечение связью, теле- и радиовещанием производственных площадок НК «Роснефть». И с той, и с другой стороны будут созданы совместные рабочие группы и разработан детальный план мероприятий, направленный на развитие научно-технического и производственного потенциала компании.

Космических масштабов сотрудничество необходимо для дальнейшего изучения и мониторинга северных регионов страны с тем, чтобы реализовать уникальный высокотехнологичный проект «Восток Ойл». В данном аспекте весьма интересны сервисы дистанционного зондирования Земли, которые могут обеспечивать всепогодную съемку территорий для проведения гидрометеорологического, геотехнического, геодинамического и экологического мониторинга. Но это еще не все. Подписанный документ затрагивает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, необходимые для реализации проектов в области промышленной безопасности, логистических услуг и грузоперевозок, обеспечения связью и широкополосным интернетом наиболее отдаленных активов «Роснефти», что опять же особенно актуально для проекта «Восток Ойл», располагающегося на севере Красноярского края.

Интерес для Компании также представляют данные, связанные с определением способности российских лесов поглощать углерод и контролем пожароопасной обстановки, которые могут быть использованы в рамках лесоклиматических проектов, представленных НК «Роснефть» в рамках ПМЭФ-2022.

КЕРН И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Роснефть» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» подписали договор о продолжении разработки цифровых технологий исследований керна. Документ предусматривает расширение функционала корпоративного программного комплекса «РН-Цифровой керн», который создан ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (входит в научно-проектный блок «Роснефти») совместно с компанией «Иннопрактика».

«Цифровой керн» как программное обеспечение не имеет аналогов в России и в мире по ряду используемых алгоритмов и назначению программных модулей. Математическое моделирование свойств керна позволяет получить данные для прогнозирования содержания углеводородов в пласте, построения его гидродинамической модели и подбора наиболее эффективных методов разработки увеличения нефтеотдачи.

Обновленная версия комплекса «РН-Цифровой керн» позволит одновременно моделировать совместное течение нефти, газа и воды в керне и напрямую рассчитывать одно из важнейших свойств горной породы – проницаемость трехфазной системы. Подобный результат практически невозможно получить в условиях физического эксперимента с керном.

НИЗКОУГЛЕРОДНОЕ РАЗВИТИЕ

Договор на создание карт геологических объектов на территории России компания заключила с негосударственным институтом развития «Иннопрактика». Эти объекты потенциально пригодны для экологически стабильного хранения СО2. Угольные и соляные пласты, водоносные горизонты, магматические породы, а также истощенные коллекторы нефти и газа. При этом, проект подразумевает участие в нем не только сотрудников компании и института, но специалистов Геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, а также экспертов из других ведущих научных центров РФ. Важно, что результаты работы послужат основой для внедрения решений по снижению эмиссии парниковых газов добывающим и перерабатывающим комплексом компании.

Отметим, что «Роснефть» первой в российской нефтегазовой отрасли поставила перед собой цель по достижению чистой углеродной нейтральности к 2050 году и включила ее в свою стратегию «Роснефть-2030». К 2025 году сокращение абсолютных выбросов парниковых газов должно быть на 5%; к 2030 году - снижение выбросов метана до значения менее 0,2%; нулевое рутинное сжигание попутного нефтяного газа; снижение удельных выбросов парниковых газов в сегменте «разведка и добыча» до уровня менее 20 кг СО2/барр. н.э.; к 2035 году – сокращение абсолютных выбросов парниковых газов более чем на 25%.

Кроме того, за последние 3 года (с 2020 по 2022 годы) «зеленые» инвестиции Компании, направленные на повышение экологичности бизнеса и минимизацию воздействия на окружающую среду, составили около 156 млрд рублей.

ИЗУЧЕНИЕ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЛЕЙФА

Еще один важный документ подписан сразу тремя сторонами - «Роснефть», негосударственный институт развития «Иннопрактика» и АО «Росгео». Это договоры на проведение научно-исследовательских работ по изучению континентального шельфа России. В основном, речь идет о бурении малоглубинных стратиграфических скважин в Восточно-Сибирском море. Работы будут выполнены с отечественного инженерно-бурового судна «Бавенит», принадлежащего АО «Росгеология», укомплектованного под задачи экспедиции новейшим отечественным оборудованием.

Целью научной экспедиции является отбор керна – ценного каменного материала, который служит прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород шельфа Восточной Арктики и прогнозирования состояния нефтегазовых систем региона. Комплексные лабораторно-аналитические и камеральные исследования будут выполнены силами «Иннопрактики» на базе геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.