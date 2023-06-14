"Хотела уговорить вернуться": Мать выживших в авиакатастрофе в Колумбии девочек летела к мужу, бросившему семью

Спасатели добрались до места крушения лишь через 17 дней

Четыре маленькие сестры, выжившие в авиакатастрофе и плутавшие по колумбийским джунглям 40 дней, рассказали о том, что их мать, также находившаяся на борту разбившегося самолета, погибла не сразу.

Девочки рассказали, что женщина получила тяжелые травмы и прожила еще четверо суток, заботясь о своих детях до конца своей жизни.

Магдалена Мукутуи успела объяснить старшей из дочерей, 13-летней Лесли, как правильно пользоваться специальными наборами для выживания, которые были на борту. Также она потребовала, чтобы Лесли с сестрами покинули место аварии и отправились в джунгли в поисках людей.

Магдалена и ее дети являются индейцами местного племени уитото, все они имели навыки общения с дикой природой. Они отправились в полет на легкомоторном самолете, направлявшегося в город, где проживал отец семейства.

Мужчина покинул семью ради другой женщины, и Магдалена решила встретиться с ним в надежде уговорить его вернуться домой. Но у Cessna-206 отказал двигатель, и самолет разбился.

Спасатели добрались до места крушения лишь через 17 дней, но обнаружили там лишь тела пилота и двух взрослых пассажиров. Многие считали, что дети тоже погибли, и их тела растерзали дикие животные. Но поиски не прекращались: военные и местные жители прочесывали местность, сбрасывали с самолетов коробки с едой, транслировали запись голоса бабушки девочек, призывавший внучек остановиться, чтобы спасателям было легче их найти.

И через 40 дней после трагедии дети были найдены в пяти километрах от обломков самолета. За неделю до этого поисковики нашли в джунглях свежие следы детских ножек, а также бутылочку с детским питанием.

Сейчас Лесли, Солейни, Тьен и годовалая Кристин находятся под присмотром врачей в одном из военных госпиталей.