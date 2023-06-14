Фармацевтический кластер Калужской области пополнится двумя заводами к 2027 году

В проект по расширению фармкластера планируется вложить не менее 20 млрд рублей. Фото: Арина Мифтахутдинова

Фармацевтическая отрасль Калужской области мощно шагнула вперед прямо в стенах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Правительство Калужской области подписало три важных инвестиционных соглашения с компанией ООО «Фармасинтез-Калуга». Стороны договорились о развитии областного фармкластера – к 70 предприятиям прибавится еще один крупный комплекс по производству готовых лекарственных форм и активных субстанций. Намерения и уже четкие планы закрепили подписями губернатор Калужской области Владислав Шапша и вице-президент «Фармасинтеза» Олег Астафуров.

- Наши предприятия производят более 230 лекарственных форм. За последние 10 лет мы в 14 раз увеличили объем производимой продукции, с 5 до 70 млрд рублей. Сегодняшний шаг – очень ответственный и серьезный со стороны предприятия и региона, - заявил Владислав Шапша. – Это решение позволит резко увеличить объем производимой фармпродукции в Калужской области и укрепить независимость России в сфере лекарственного обеспечения.

По словам губернатора, планы по первому этапу расширения фармкластера затрагивают горизонт 2026-2027 годов. До этого времени в области, на территории ИП «Воротынск», должны появиться первые два завода из большой линейки предприятий. Кстати, сейчас уже ведутся подготовительные и предпроектные работы по реализации первого этапа масштабного строительства.

Олег Астафуров добавил, что компания неспроста выбрала Калужскую область в качестве новой площадки для развития. Решающую роль сыграл и без того большой опыт региона в фармацевтическом производстве, сильная команда в правительственном блоке и готовность Владислава Шапши к продуктивному сотрудничеству.

- Мы искали одно место, где все наши будущие проекты были бы реализованы. Выбор пал на Калужскую область. Со временем мы планируем выйти здесь на 1000 тонн произведенных в год лекарств. Если раньше мы делали акцент на производство госпитальных препаратов для больниц, то сейчас будем изготавливать еще и лекарства для аптек, - отметил Астафуров.

Всего в Калужской области заработает 19 производственных площадок, в том числе завод по изготовлению активных фармацевтических субстанций и завод по производству готовых лекарственных форм. В новые производственные точки вложат не менее 20 млрд рублей, они станут рабочими площадками для 2000 человек.

Фармацевтический кластер Калужской области разросся до впечатляющих масштабов буквально за 12 лет. Сегодня он, объединяющий 66 международных и российских концернов, научных центров и компаний, считается одним из самых успешных в России. 80% производимых в нем лекарств входят в перечень жизненно необходимых. Кластер активно идет по импортозамещающему пути: предприятия регистрируют 20 наименований лекарств, а в перспективе планируют выпустить еще 30 препаратов, которые заменят привычные иностранные лекарства.